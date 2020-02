E' in fase di preparazione un grande spettacolo che toccherà le migliori piazze d'Italia. Parliamo di "Amiche in Tour" con Enrica Tara (Xfactor) e Noemi Cainero (Amici di Maria De Filippi).

Le due giovani artiste, quest'estate allieteranno con un fantastico show le serate degli italiani. Saranno accompagnate sul palco dalla LAB SMALL ORCHESTRA con un repertorio di tutto rispetto che renderà omaggio a colossi della musica italiana ed internazionale come Loredana Bertè, Zucchero, Mina, Alicia Key, Tina Turner e tanti altri...

Non ci resta che darci appuntamentoa quest'estate in giro per l'Italia, noi le seguiremo e cercheremo di scovare tutti i particolari che ci sono dietro il backstage e l'organizzazione di un grande concerto come questo.