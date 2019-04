A Baku Bottas soffia la pole ad Hamilton, Vettel terzo

Nell'ultimo turno di libere del GP dell'Azerbaigian, le due Ferrari hanno dato 1 secondo di distacco a Red Bull e Mercedes, con Leclerc che è stato, seppur di poco, più veloce di Vettel.

In Q2, nelle qualifiche, Leclerc ha provato a ripetersi, ma dopo aver fatto registrare il miglior tempo ha commesso un errore in ingresso alla curva 8, dove anche in Q1 aveva fatto lo stesso la Williams di Kubica, finendo così contro le barriere.

L'incidente lo ha costretto a terminare in anticipo le qualifiche, ma grazie al 6° tempo fatto registrare alla fine della sessione e al fatto che tra i primi 10 è entrata anche l'Alfa Romeo di Giovinazzi che però, causa la sostituzione della centralina elettronica, partirà indietro di 10 posizioni, Leclerc domenica prenderà il via dalla 9.a posizione in griglia.





A flood of emotions for Charles Leclerc after his Q2 exit#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/ysEnIbEpgY — Formula 1 (@F1) April 27, 2019



A partire dalla pole sarà la Mercedes di Bottas che ha fatto registrare un incredibile 1:40.495 nell'ultimo giro della Q3, precedendo di 59 millesimi Hamilton, che ha fatto il suo miglior tempo al primo tentativo dell'ultima sessione di qualifiche. Anche Vettel si è migliorato all'ultimo giro, portando a casa il terzo tempo con 243 millesimi di distacco dal primo. A fianco si troverà la Red Bull di Verstappen, il più lento dei quattro, con un distacco di 6 decimi da Bottas.

Mercedes più veloce della Ferrari? Nelle qualifiche è sempre stato così, ma stavolta il divario è dovuto alle caratteristiche del circuito cittadino di Baku e delle novità introdotte in questa stagione sulle monoposto, che consentono di sfruttare al meglio la scia.

Vettel ha fatto il terzo tempo senza aver nessuno davanti. Bottas invece aveva una vettura che lo precedeva. Il vantaggio che si ottiene è quantificabile in circa 3 decimi. Pertanto si può dire che in qualifica, astuzie a parte - le Mercedes alla fine della Q3 sono entrate in pista per ultime - la Ferrari è risultata veloce tanto quanto la rivale tedesca... e non aveva Leclerc che, tra i due piloti di Maranello, sembra essere quello più in forma, errore a parte. Inoltre, il passo delle Ferrari messo in mostra nelle libere fa ben sperare per la gara.

La Racing Point Mercedes di Perez si è classificata quinta, seguita dalla Toro Rosso motorizzata Honda di Kvyat, mentre all'ottavo e nono posto le due Alfa Romeo di Giovinazzi e Raikkonen. Sainz su Reanault, 11esimo, prenderà il via in 10ma posizione, con il suo compagno di squadra Norris che invece ha fatto segnare un ottimo 7° tempo.

Il via alla gara alle 14:10.