Nessuna sfida d'alta classifica e nessuno scontro salvezza nella 25.a giornata di Serie A che inizierà con la sfida di venerdì sera tra Brescia e Napoli.

Vediamo, però, quali possono essere gli incontri interessanti che ci riserva questo turno.

Quello tra Fiorentina e Milan è il primo match che salta agli occhi. Le due squadre vivono una situazione analoga, cercando una difficile risalita verso le zone alte della classifica, alternando prestazioni convincenti ad altre più che opache.

Inoltre, la sfida vedrà di fronte due ex viola, Iachini e Pioli, che hanno condiviso non solo la panchina, ma anche la maglia gigliata. Le statistiche dicono che i rossoneri hanno vinto 4 delle ultime 8 gare di campionato contro la Fiorentina, mentre 2 sono state le sconfitte e 2 i pareggi, che corrispondono alle 4 gare più recenti giocate nel girone di ritorno.

Ibrahimovic e Rebic i giocatori del Milan che, rispetto agli altri, sono i più in forma e e i più risoluti per quanto riguarda la possibilità di portare a casa comunque un risultato positivo. Nella Fiorentina, Chiesa e Vlahovic, sembrano aver trovato un'intesa che in attacco finora non si era mai vista in casa viola. Le premesse per un match aperto e spettacolare sembrano esserci tutte. Si giocherà sabato alle 20:45.



Promette scintille anche la gara tra Genoa e Lazio, domenica alle 12:30 a Marassi, con i liguri che hanno trovato in Nicola il motivatore in grado di far loro ottenere i risultati che prima non arrivavano, mentre i biancocelesti volano sull'onda dell'entusiasmo per il secondo posto in vetta alla classifica.

Da quando Simone Inzaghi siede sulla panchina della Lazio, i laziali hanno vinto 4 delle 7 sfide di Serie A contro il Genoa, contro un pareggio e 2 sconfitte.

Il Genoa ha ottenuto 11 punti nelle 7 gare con Nicola in panchina: gli stessi punti che i rossoblu avevano

ottenuto nelle precedenti 17 partite disputate in questa stagione.

Se Immobile segnerà almeno un gol eguaglierà il record di marcature (27) dopo 25 giornate di Serie A che appartiene ad Antonio Angelillo e che è imbattuto dal 1958/59. Da quando è approdato alla Lazio, Immobile ha messo a segno 93 reti.



Da segnalare, alle 15, l'incontro tra Verona e Cagliari, due squadre che non demordono e che fanno del ritmo e del pressing le loro armi vincenti, tanto da disputare una delle loro migliori stagioni in Serie A, escludendo quella in cui hanno vinto il campionato. Nell'andata è finita 1-1, ma il pareggio non rientra tra i risultati più frequenti nelle sfide tra le due squadre... lo spettacolo, pertanto, è più che assicurato.

Tra l'altro, il Verona è rimasto imbattuto in tutte le prime 8 gare del 2020: l'ultima neopromossa a non perdere

nessuna delle prime 9 del nuovo anno è stata il Napoli nel 1966.



Infine, da non perdere Roma - Lecce, che si disputerà alle 18 all'Olimpico, con i giallorossi della capitale che devono interrompere una serie di risultati negativi che stanno mettendo in discussione la qualificazione alla Champions per la prossima stagione, mentre i giallorossi pugliesi, con costanza e determinazione, si stanno allontanando dalle zone "calde" della classifica, anche con risultati eclatanti, come la vittoria ottenuta contro il Napoli.

Dopo aver perso il primo confronto casalingo contro il Lecce nell'aprile 1986, la Roma è rimasta imbattuta in tutti i successivi 14 incontri (12 vittorie, 2 pareggi), incluse 4 vittorie negli ultimi 4 scontri diretti.

Il Lecce viene da 3 vittorie di fila. Nella loro storia non hanno mai registrato 4 successi consecutivi in Serie A.