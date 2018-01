3 febbraio. Recondite, Monoloc al Bolgia di Bergamo

Per la prima volta, sabato 3 febbraio Recondite, talento tedesco in crescita verticale nel clubbing mondiale elettronico, fa ballare il Bolgia con un live set decisamente atteso. Appena prima di far scatenare il top club bergamasco, da tempo inserito nella geografia delle realtà che contano davvero a livello internazionale, il 31 gennaio, Recondite presenta il suo nuovo album / progetto multimediale "Daemmerlicht" al mitico Berghain / Panorama Bar di Berlino. La sua label, Plangent Records, è da tempo sinonimo di qualità assoluta, mentre le sue release su Dystopian e Innervision hanno fatto scuola e pure Paolo Sorrentino ha usato musica di Recondite nella sua mitica serie "The Young Pop". Sulla sua pagina Instagram, al posto di noiosi selfie, questo artista pubblica esclusivamente foto di paesaggi naturali, visto che il suo studio è immerso nelle foreste della Bavaria. Con Recondite in console il 3 febbraio al Bolgia c'è anche Monoloc. Anche lui tedesco, è cresciuto molto come dj e produttore lavorando a fianco di Chris Liebing e oggi fa scatenare eventi legati a realtà consolidate come Afterlife e Dystopian. L'evento è organizzato in collaborazione con Momento Lab.

