Anteprima del Verdello Fest al San Lorenzo Mercato di Palermo il prossiimo 16 Settembre 2018

Ulteriore riconoscimento del prezioso lavoro di marketing territoriale e turistico e di valorizzazione dei prodotti tipici locali, portato avanti dall’associazione La Piana d’Oro e dalla Pro Loco “Bagheria Città delle Ville”, di concerto con l’amministrazione comunale di Bagheria.

Domenica, infatti, sbarcherà a Sanlorenzo Mercato, nel tempio dell’enogastronomia siciliana, il Limone Verdello della Piana di Bagheria; il gioiello dell’agricoltura locale in grado di generare piatti e pietanze gustose. Sarà proprio lui il protagonista della giornata di domenica 16 settembre per l’Anteprima della seconda edizione del Verdello Fest, che si svolgerà a Bagheria il 29 e il 30 settembre prossimi

Domenica, al Mercato all’aperto palermitano, si potranno degustare i prodotti della storica pasticceria e gelateria bagherese, Bar Ester, che presenterà: il gelato al limone Verdello con la preparazione in loco del prodotto, la classica granita al limone e un tipico prodotto della rosticceria palermitana, il calzoncino fritto con acciuga al limone dell’azienda di trasformazione ittica Balistreri Girolamo di Aspra.