27/04 Made Club - Como: Cenando & Ballando & The Party

Il 27 aprile 2018 al Made Club - Como c'è una festa da non perdere: si parte con uno scatenato Cenando & Ballando nel privè e si continua in main room con The party. E' una festa piena di stile che inizia con un dinner event poi si balla forte dalle 23 e 30 anche in Main Room, fino all'alba. Alla musica pensano Cucky (dj) e Icio (voice), che quando lavorano insieme si fanno chiamare PWR. In controtendenza con quanto ambito da buona parte dei DJ set, il progetto PWR ha come fine ultimo non tanto quello di imporre il proprio genere musicale, ma di elevare all'ennesima potenza il "divertimento del pubblico", consci del fatto che c'è modo e modo di presentare un classico "riempi pista". PWR trova la sua massima espressione nella musica House Commerciale, ma il duo spazia anche dal genere revival, 360° ormai di casa nei migliori apericena, alla pura musica Italiana che trova il suo sbocco ideale nell'ormai vincente formula "Cenando & Ballando", dove una classica cena si sposa alla perfezione con divertimento, giochi e buona musica.

Made Club

Via S. Abbondio, 7 - Como (Italia)

info@madeclubcomo.com www.madeclubcomo.com

+39 031 268356 - +39 338 7092147 - +39 349 3250848