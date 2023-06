E' una primavera / estate '23 piena di musica e dj set per il dj producer Mark Donato. Sabato 17 giugno torna in console al Focillo di Castel San Pietro Terme (Bologna). Il suo infatti è un sound pieno di melodia, anche italiana, perfetto per intrattenere chi ha voglia di una bella serata al fresco sui colli bolognesi. In una situazione di questo tipo l'energia di chi è in console fa davvero la differenza.



Continua infatti nel frattempo la sua massiccia produzione di unofficial remix, tra i più recenti ci sono Angelina Mango - Ci pensiamo domani e Giann Morandi -Evviva ft.Jovanotti. Spesso queste versioni inedite vanno in onda su Radio Italia Party, il programma condotto da Paoletta e Luca Camorcia, due degli speaker più stimati del panorama italiano.



Non è tutto, in ambito radiofonico. Il suo "Mark Donato On Air" viene diffuso da Syndimedia, una importante piattaforma radiofonica, anche all'estero. "Il mio radioshow è incentrato sulle produzioni italiane. Credo che per noi artisti ci sia la necessità di fare squadra", spiega Mark Donato. "Per me poi è anche una scelta artistica: amo e propongo da sempre produzioni italiane".



Chi è Mark Donato



Mark Donato è un dj producer toscano, un professionista del sound e del mixer che fa musica fin dal 1999. Spesso pubblica canzoni come "Karmalove" e "Sueno Arabe" o la già citata "Please Stop", tutte quante selezionate da Spotify per prestigiose playlist come "Spotify Italia Release Radar". Con Federico Scavo, anche lui toscano, qualche tempo fa ha prodotto bella musica. Invece, con Giuliano di Sanzo e la brava Francesca St. Martin ecco la recente "Last Night", un brano uscito su Universal… "Sueno Arabe", mentre scriviamo, ha totalizzato quasi 60.000 ascolti solo su Spotify. Molto ascoltate anche "S.O.S." ed "Alexandra" (quasi 40.000 ascolti). Tutto questo accade perché la musica proposta da Mark Donato è decisamente curata e attraversa i diversi generi di musica da ballo con personalità.



