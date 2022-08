Enrico Letta e Carlo Calenda come Renato Pozzetto e Paolo Villaggio nel film Le Comiche. Nemmeno il tempo di stringersi la mano e il secondo è già andato via sbattendo la porta perché contrario alle idee di Letta. Una pantomima che ha almeno il pregio di mostrare a tutti di cosa sono capaci gli statisti che abbiamo in Italia, quelli che dovrebbero risollevare le sorti del Paese, schiacciato tra crisi ed emergenze.

Il Partito Democratico, orfano dei 5 Stelle, sta pensando innanzitutto di impedire che la destra trionfi alle prossime elezioni. E per farlo ha messo insieme un minestrose composto da Pd, Azione, Più Europa, Leu, Psi, Di Maio, Tabacci, Verdi-Sinistra Italia, mancava solo il complesso musicale dei Mirage e il quadro era completo.

Anche il più profano dei politici avrebbe capito che questo mucchio selvaggio non aveva alcuna speranza di sopravvivere, visto che parliamo di teste, idee, piani, obiettivi e programmi così diversi tra loro che è come cercare di mettere insieme cani, gatti, leoni, gazzelle e criceti.

Se il Partito Democratico vuole vincere le elezioni, facendo da muro alla apparente compattezza della destra, che così compatta proprio non è, se Salvini ha già criticato Meloni per la proposta del blocco navale, lo poteva fare solo alleandosi con la forza politica di sinistra che, più delle altre, vanta un corposo serbatoio di numeri: i 5 Stelle. Ma i 5 Stelle sono stati emarginati, perché l'impressione è che per Letta il nemico non sia il Triunvirato composto da Berlusconi-Salvini-Meloni, ma siano Giuseppe Conte e Beppe Grillo.

La presenza poi di Calenda che, in quanto a devastatore è secondo solo a Renzi, poteva far gridare al miracolo solo a chi non sa che Calenda è un collezionista di catastrofi politiche e che l'unica cosa che non è riuscito ad affondare è stato il Titanic, ma solo perché all'epoca non era nato.

Ora il Partito Democratico si trova sempre più rimpicciolito, con un concorrente in più che poteva essere suo alleato - i 5 Stelle - e le liste piene di sconosciuti e voltagabbana che non porteranno i voti nemmeno di amici a parenti.

Se questa è la sinistra che abbiamo in Italia, Meloni può anche smettere di far campagna elettorale, tanto ci penserà Letta a farla salire al governo.