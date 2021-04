Romelu Lukaku, ancora lui, porta in vantaggio l'Inter al 10' del primo tempo con un colpo di testa su assist di Ashley Young. Il Sassuolo tiene palla, costruisce azioni, ma non segna.

Così, dopo aver avuto un possesso palla due volte quello dei nerazzurri e dopo aver tirato verso la porta avversaria anche in questo caso il doppio di quanto abbia fatto l'Inter, i neroverdi di De Zerbi escono da San Siro con una sconfitta, mentre un'Inter in stile Trapattoni, o forse ancor meglio Valcareggi richiamando alla memoria alcune partite della nazionale, vince di nuovo, per 2-1, e nella classifica di Serie A porta a +11 il proprio vantaggio sul Milan, secondo, e a +12 quello sulla Juventus, terza, grazie alla vittoria per 1-0 ottenuta sul Napoli nel recupero che si è giocato in contemporanea a Torino.

Il secondo gol è arrivato in contropiede al minuto 67 e a segnarlo è stato stavolta Lautaro Martinez, mentre Lukaku si è "limitato" a fornire l'assist. La rete è stata poi convalidata al Var dall'arbitro Irrati.

Il meritato gol della bandiera per il Sassuolo, invece, è arrivato all'85' con Traore, su assist di Djuricic.

Queste le formazioni scese in campo:

Inter: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Darmian; Hakimi, Barella, Eriksen, Gagliardini, Young; Lukaku Lautaro con Brozovic e Bastoni indisponibili per squalifica.

Sassuolo​: Consigli; Toljan, Chiriches, Marlon, Rogerio; Obiang, Lopez; Traore, Djuricic, Boga; Raspadori. Per il Sassuolo, tanti i titolari, per scelta e per infortuni, che non sono stati schierati da De Zerbi dal 1' minuto: Locatelli, Ferrari, Muldur, Berardi, Caputo, Bourabia, Defrel e Ayahn.







