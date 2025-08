Nella corsa frenetica della vita moderna, abbiamo imparato a considerare il sonno un lusso, persino un segno di scarsa produttività. C'è chi si vanta di dormire pochissimo, chi ricorre a farmaci, mentre la verità è che stiamo sacrificando la nostra medicina più potente e naturale. Il sonno non è un interruttore che spegne il corpo, ma un processo biologico complesso e finemente orchestrato, vitale per la nostra salute.

Mentre dormiamo, il corpo compie un lavoro straordinario: ripara le cellule, consolida la memoria, regola ormoni essenziali (come quelli della fame e della sazietà), rafforza il sistema immunitario (ricordi la nostra amica Infiammazione?) e detossifica il cervello. Non a caso, la sua privazione è usata persino come tortura.

Eppure, la società moderna sabota attivamente questa "cura": luce blu degli schermi, stress cronico, cattive abitudini alimentari e persino la glorificazione della privazione del sonno ci allontanano dal benessere. Le conseguenze? Non solo stanchezza, ma un aumentato rischio di obesità, malattie cardiovascolari, problemi immunitari, disturbi mentali e infiammazione cronica.

La soluzione non è resistere, ma imparare a "nuotare" nel sonno, riconoscendolo come una priorità. Praticare l'igiene del sonno – orari regolari, ambiente adatto, riduzione di schermi e stimolanti la sera – è fondamentale.

Praticare l'igiene del sonno – orari regolari, ambiente adatto, riduzione di schermi e stimolanti la sera – è fondamentale.