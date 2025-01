La denuncia social di Meloni, indagata per favoreggiamento e peculato insieme ai ministri Nordio e Piantedosi e al sottosegretario Mantovano, in relazione alla scarcerazione e al rimpatrio di Almasri, accusato dalla Corte Internazionale di crimini di guerra, non è il solito vittimismo della premier, ma denota la volontà di questo esecutivo di abbattere lo Stato di Diritto e imporre leggi arbitrariamente.

Sbaglia quindi chi pensa che Meloni e company ce l’abbiano solo con il magistrato che li ha messi nel mirino della giustizia, perché il video vittimistico contro il procuratore capo di Roma, Francesco Lo Voi, ha svelato le intenzioni di Meloni di delegittimare non un magistrato, ma l’intera magistratura italiana, perché gli attacchi sono stati rivolti verso un giudice moderato e lontano dalle logiche politiche. Un magistrato che non ha mai mostrato di avere né simpatie né antipatie per un partito.

Il procuratore di Roma ha semplicemente fatto il suo lavoro: ha applicato le leggi italiane in linea con le leggi internazionali che volevano Almasri in galera proprio per evitare che se ne andasse a spasso a commettere altri crimini, come torturare le sue vittime. Lo Voi ha ricordato alla Meloni che in Italia esiste una Costituzione che tutti devono rispettare, compreso chi si trova al governo e ha responsabilità politiche.

La presidente del Consiglio evidentemente crede che il consenso popolare che l’ha portata al governo sia il passaporto per fare ciò che vuole, anche calpestare le norme costituzionali e ignorare che in Italia il potere esecutivo non può sottrarsi al potere giudiziario, altrimenti non saremmo una democrazia, ma in una dittatura. L’attacco al procuratore Lo Voi è stato meditato e vuole essere un monito contro la giustizia e contro chiunque voglia opporsi ad arbitrio, prepotenza, conflitti di interesse.

E’ chiaro, quindi, che nel mirino del governo non ci sono più singoli giornalisti e singoli magistrati: c’è in ballo la Costituzione Italiana che questo esecutivo vorrebbe ridurre a carta straccia. Non vogliono colpire i magistrati “politicizzati” o i giornalisti indipendenti, ma vogliono affondare la Costituzione. Come volevano fare già i reduci di Salò, il gran maestro della P2 Licio Gelli e i reduci di quei rottami della storia.