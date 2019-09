Formula 1, a Sochi nelle libere del venerdì la Red Bull di Verstappen è davanti a tutti

La Red Bull di Max Verstappen, sulla pista di Sochi per il GP di Russia, ha fatto registrare il miglior tempo nelle libere del venerdì con 1:33.162, risultando la miglior vettura anche nel passo gara, testato nella seconda sessione di prove del pomeriggio. Da non dimenticare, però, che domenica l'olandese avrà comunque da scontare 5 posizioni in griglia, qualunque sarà il suo piazzamento nelle qualifiche.

Tra i piloti che sono riusciti a tenere il suo ritmo, è stato il solo Leclerc, staccato di 3 decimi, che in mattinata era pure risultato il più veloce, seppur con un tempo leggermente più alto.

Terzo miglior tempo per Bottas (che si trova a suo agio su questo circuito) e quarto per Hamilton, con i due piloti Mercedes che hanno fatto registrare un ritardo tra i 6 e i 7 decimi. L'altro Ferrarista Vettel, quinto, ha invece girato più lentamente, con un tempo superiore al secondo.

Mentre Vettel ed Hamilton non sembrano aver trovato il miglior assetto per le loro vetture, non si può dire per la red Bull di Verstappen che, rispetto a Singapore, è tutt'altra macchina. In ogni caso, sia l'olandese che il suo compagno di squadra Albon dovranno scontare la stessa penalità di cui si è parlato in precedenza, per le modifiche apportate alla power unit.

Dal sesto classificato in poi, Gasly su Toro Rosso, i ritardi registrati dal miglior tempo di Verstappen iniziano a partire da circa due secondi.

Domani avremo la conferma o meno se la gara sarà un duello esclusivo tra quelli che sono stati definiti "i piloti del futuro": Leclerc e Verstappen.