Prosegue anche ad agosto l'andamento altalenante relativo all'industria italiana che, rispetto a luglio, fa registrare una diminuzione del fatturato, in termini congiunturali, del -0,3%, proseguendo la dinamica negativa registrata nei due mesi precedenti. Al contrario, gli ordinativi registrano ad agosto un incremento congiunturale del +1,1%.

A determinare il dato del fatturato il -0,5% relativo al mercato interno ed il -0,1% di quello estero. Sono invece positivi gli stessi dati in relazione agli ordinativi, con il mercato interno che fa segnare il +1,1% e quello estero il +1%.



La media trimestrale del fatturato è in calo del -0,6% rispetto ai tre mesi precedenti, mentre quella degli ordinativi è inferiore addirittura del -1,6%.



Corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 21 contro i 22 di agosto 2018), in termini tendenziali il fatturato diminuisce del -2,2%, con variazioni negative del -1,8% nel mercato interno e del -2,9% in quello estero.

Invece, crollano gli ordinativi che, rispetto allo scorso anno diminuiscono del -10%, con una diminuzione nel mercato interno del -4% e in quello estero addirittura del -16,3%. Il dato peggiore si registra nel settore dei mezzi di trasporto con un -27,3%.