SKY - Il Napoli è sempre più vicino a Comuzzo della Fiorentina, i dettagli

Nonostante abbia soli vent’anni, Pietro Comuzzo è il grande obiettivo per la difesa del Napoli. Il classe 2005 si è reso protagonista di una grande prima parte di stagione con la Fiorentina. La società viola ha già rifiutato 20 milioni di euro nelle settimane passate, ma il Napoli ha proseguito il pressing e adesso è sempre più vicino al difensore. Gli azzurri hanno offerto un prestito biennale, con obbligo a 25 milioni di euro più 5 di bonus. La distanza è di pochi milioni, con il club toscano che vorrebbe qualche bonus in più per arrivare a 35 milioni.



COMUNE DI NAPOLI - Simeone: "Trasferte vietate per i napoletani? Decisione ingiusta e discriminatoria, è il momento di dire basta"

In occasione di Roma-Napoli ci sarà la quinta trasferta consecutiva negata ai residenti in Campania. Una stretta eccezionale quella per i tifosi napoletani che ormai da mesi non possono seguire la squadra in giro per l'Italia. Sul tema si è esposto anche Nino Simeone, consigliere del Comune di Napoli e presidente della prima commissione consiliare: "Oggi, nel corso della sessione di bilancio del Consiglio Comunale di Napoli, ho condiviso in aula, con tutti i colleghi una preoccupazione che non può più essere ignorata. Da due mesi il CASMS (Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive) vieta sistematicamente ai tifosi napoletani di assistere alle trasferte della propria squadra. Una decisione ingiusta e discriminatoria, che colpisce non solo gli appassionati di calcio, ma anche un'intera comunità che vive il tifo con passione e civiltà. Non possiamo accettare che, per la presenza di una minoranza di violenti, si penalizzi l'intera tifoseria, fatta di famiglie, giovani e persone che vogliono semplicemente sostenere il Napoli in ogni stadio d'Italia. I nostri tifosi, ovunque siano andati, hanno sempre portato entusiasmo e colore, rappresentando al meglio lo spirito della nostra città. Per questo, insieme all'amico e tifoso, Crescenzo Rivellini, a Luigi Iaquinta, all'Associazione "Con Te" e ad altri soggetti della società civile, stiamo promuovendo una petizione pubblica per chiedere la fine di queste ingiuste restrizioni che durano già da due mesi. Sono certo che il Sindaco e l'intero Consiglio Comunale sosterrà questa battaglia di civiltà e valuteremo anche un probabile ricorso al TAR. Napoli e i suoi tifosi meritano rispetto. E' il momento di dire basta a questi divieti ingiusti e inaccettabili".



RAI - Venerato: "Napoli, ancora fumata grigia per Garnacho, no del PSV per Lang, attesa per Comuzzo, le ultime sul futuro di Ngonge"

Ciro Venerato, esperto di mercato, ha rivelato le ultime novità di calciomercato sul Napoli a Rai News 24: "Ancora fumata grigia per Garnacho dopo alcuni contatti telefonici con il Manchester United. Ancora lontani Napoli e Manchester e il tempo stringe. Ufficiale il no del PSV per Noa Lang. Ritenuta bassa l'offerta campana. Attesa per Comuzzo, ma la Fiorentina non lo vende per 30 milioni. Bisogna rilanciare. Ngonge piace a Lazio e Verona, ma il d.s. Manna non intende cederlo".



ON AIR - De Canio: "Conte è una persona schietta, entra nella testa dei calciatori"

Gigi De Canio, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Maracanà", trasmissione in onda su Tuttomercatoweb Radio.

Questo Napoli è la squadra migliore che ha avuto al suo primo anno in un club Conte?

"Il Napoli lo ha ristrutturato ma ha vinto due anni fa uno scudetto. E prima si è sempre qualificato per la Champions e ha lottato per vincere. Ciò non toglie che il concetto di difficoltà esiste, perché ha rimesso in sesto una squadra che lo scorso anno è stata un disastro".

Cosa aggiunge su Conte?

"Conte è andato in rotta di collisione gli anni scorsi perché ha pungolato le società per fare investimenti più massicci per avere quella qualità superiore per poter competere in Europa. nei dialoghi con le società si è un po' perso, ma all'Inter ha fatto una finale di EL e poi i suoi percorsi europei sono stati segnati da questi rapporti con le società. Se avesse affrontato anche queste situazioni in maniera più serena, e avesse usato un atteggiamento più equilibrato, probabilmente avrebbe raggiunto risultati anche in Europa. E' uno che entra nella testa dei giocatori ed è molto importante questo aspetto. Inoltre dal punto di vista tecnico, la sua storia di calciatore non ha nulla da invidiare a nessuno. E' una persona schietta, diretta, cosa che a volte può essere non proprio il massimo".