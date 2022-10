Il Nobel per la Fisica 2022 è stato assegnato dalla Reale Accademia delle Scienze della Svezia a Alain Aspect, John F. Clauser e Anton Zeilinger. L'importo del premio è di 10 milioni di corone svedesi da dividere equamente tra i vincitori. Queste le motivazioni espresse in una nota:

Gli effetti della meccanica quantistica stanno cominciando a trovare applicazioni concrete. Ora esiste un ampio campo di ricerca che include computer quantistici, reti quantistiche e comunicazioni crittografate quantistiche.Un fattore chiave in questo sviluppo è il modo in cui la meccanica quantistica consente a due o più particelle di esistere in quello che viene definita "correlazione quantistica". Ciò che accade a una delle particelle in una coppia di "entanglement quantistico" determina ciò che accade all'altra particella, anche se sono distanti.Per molto tempo, la domanda è stata se la correlazione fosse dovuta al fatto che le particelle in una coppia entangled contenessero variabili nascoste, istruzioni che indicavano loro quale risultato avrebbero dovuto fornire in un esperimento. Negli anni '60, John Stewart Bell sviluppò la disuguaglianza matematica che porta il suo nome. Questo afferma che se ci sono variabili nascoste, la correlazione tra i risultati di un gran numero di misurazioni non supererà mai un certo valore. Tuttavia, la meccanica quantistica prevede che un certo tipo di esperimenti violerà la disuguaglianza di Bell, risultando così in una correlazione più forte di quanto sarebbe altrimenti possibile.John Clauser ha sviluppato le idee di John Bell, arrivando a produrre un esperimento pratico. Quando ha effettuato le misurazioni, hanno supportato la meccanica quantistica violando chiaramente una disuguaglianza di Bell. Ciò significa che la meccanica quantistica non può essere sostituita da una teoria che utilizza variabili nascoste.Alcune situazioni da chiarire sono comunque rimaste dopo l'esperimento di John Clauser. Alain Aspect ha riprodotto l'esperimento in un modo tale da riuscire a colmare uno dei problemi aperti, variando le impostazioni di misurazione in modo da evitare che risultati incoerenti in misura marginale finissero per influenzare sul risultato.Utilizzando strumenti sempre più raffinati e facendo moltissimi esperimenti, Anton Zeilinger ha iniziato a utilizzare la correlazione quantistica, riuscendo pure a dimostrare un fenomeno chiamato teletrasporto quantistico, che consente di spostare uno stato quantistico tra particelle diverse, distanti tra loro.“È diventato sempre più chiaro che sta emergendo un nuovo tipo di tecnologia quantistica. Possiamo vedere che il lavoro dei vincitori con gli stati entangled è di grande importanza, anche al di là delle domande fondamentali sull'interpretazione della meccanica quantistica", ha dichiarato Anders Irbäck, presidente del Comitato per il Nobel per la fisica.

Alain Aspect è nato nel 1947 ad Agen, Francia. Dottorato di ricerca 1983 presso l'Università Paris-Sud, Orsay, Francia. Professore all'Université Paris-Saclay e all'École Polytechnique, Palaiseau, Francia.

John F. Clauser è nato nel 1942 a Pasadena, CA, USA. Dottorato di ricerca 1969 presso la Columbia University, New York, USA. Fisico ricercatore, JF Clauser & Assoc., Walnut Creek, CA, USA.

Anton Zeilinger è nato nel 1945 a Ried im Innkreis, Austria. Dottorato di ricerca 1971 presso l'Università di Vienna, Austria. Professore all'Università di Vienna, Austria.