Anche a Valencia, Fabio Quartararo (Petronas Yamaha) è di nuovo in pole, la sesta nella sua prima stagione di MotoGP, con il tempo di 1'29"978. Il pilota francese è riuscito a far meglio di Marc Marquez (Honda) per soli 32 millesimi. A completare la prima fila, l'australiano della Pramac, Jack Miller, più lento di un decimo rispetto al miglior tempo.

Apre la seconda fila Maverick Viñales, a 2 decimi con la Yamaha ufficiale, affiancato dall'altra Petronas di Franco Morbidelli e dalla Ducati di Andrea Dovizioso, entrambi con un ritardo di 5 decimi.

A meno di sei decimi dalla pole anchele due Suzuki di Joan Mir e Alex Rins (Team Suzuki Ecstar), con Cal Crutchlow (LCR Honda) a 7 decimi a chiudere la terza fila.

Decimo tempo di giornata e primo sulla casella della quarta fila, Danilo Petrucci, che con la sua Ducati ha fatto segnare quasi lo stesso tempo di Crutchlow, seguito da Pol Espargaro (KTM) e Valentino Rossi (Yamaha) staccati dalla vetta di quasi 1 secondo.

Nella gara di domani, sarà interessante la lotta tra Viñales e Rins che si contenderanno il terzo gradino del podio iridato.