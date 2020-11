Echo Frames, gli occhiali smart lanciati un anno fa da Amazon in versione limitata e sperimentale, entrano a far parte del catalogo del gigante dell'e-commerce e potranno essere acquistati fin dal prossimo 10 dicembre, anche se per il momento solo negli Stati Uniti. al prezzo di 249,99 dollari.

Echo Frames si indossano come un normale paio di occhiali da vista - è possibile anche utilizzare anche lenti graduate - e permettono di interagire e ascoltare tutto ciò che Alexa, l'assistente vocale di Amazon, può offrire.

Rispetto alla precedente versione, è stata migliorata la tecnologia audio open-ear, progettata per trasmettere il suono direttamente alle tempie lasciando scoperte le orecchie, mentre il livello del volume può essere regolato automaticamente all'inizio della riproduzione in base al livello di rumore nell'ambiente circostante e al profilo di ascolto selezionato.

In sostanza, gli Echo Frames sono un insieme di microfono e cuffie Bluetooth, che lasciano libere le orecchie, con cui ascoltare musica, telefonare e ricevere notifiche.

Associati ad uno smartphone Android o a un iPhone, permettono anche di parlare con gli assistenti vocali della concorrenza, rispettivamente Google Assistant e Siri.