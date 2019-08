Digital PR e Comunicazione integrata, il nuovo Progetto di InVoga Comunication

Cambiano gli strumenti, le dinamiche, le strategie, le relazioni e il modo di comunicare ad un targhet sempre più ampio. Prima, il PR lavorava offline nelle Pubblic Relation, stringendo contatti con i giornalisti, oggi il PR è digitale, colloquia con l'utente finale, in ogni parte del mondo.

Il nuovo progetto di InVoga Comunication è un Magazine innovativo, aggiornato alle tendenze del momento che si rivolge ad un pubblico sempre più ampio ed esigente, talvolta internazionale, che trova soddisfazione negli articoli proposti online. Un Magazine dalla grafica intuitiva e glam, gli articoli ampi e corredati di immagini, gallery dalla grandezza naturale, anteprime visive e sempre più reali. Si è voluto puntare sull'interesse dell'utente, che oggi non desidera solo vedere immagini ma ricevere informazioni rassicuranti.

InVoga Magazine, sarà il punto di contatto tra le aziende e gli utenti, i quali saranno ancora più rassicurati per il proprio shopping, una strategia che apporterà ai tanti e-commerce, un aumento del traffico ed una generazione degli acquisti. Questo nuovo strumento, permetterà ad ogni azienda di promuoversi online, grazie ad un ampio spazio dedicato alla pubblicità digitale, presenti in una Home Page continuamente aggiornata, oppure al fianco di ogni articolo.

Un'offerta completa e funzionale che permette a chi desidera investire in pubblicità, di riceverne riscontro, in tempi brevi, attraverso la generazione di nuovi clienti, grazie al contatto diretto, tra il Digital PR e l'utente finale. Un successo realmente importante, perchè realizzato dalla sinergia di professionisti, del settore del marketing digitale e della comunicazione integrata, pronti a realizzare progetti per business nazionali ed internazionali.

Il progetto sta per essere lanciato online, prenderà il posto di quello esistente, Nozziamoci.it che oggi vanta migliaia di visite univoche giornaliere. L'azienda, che ha posto come obiettivo principale, la comunicazione e la Brand identity, ha deciso di realizzare un progetto con rubriche più vaste, così da permetterne un aumento della visibilità.

I nostri obiettivi? Raggiungere il successo! Con un nuovo strumento ricco di immagini, informazioni, un contenitore di novità ed attrazione che riportano alla realtà. Dai piccoli consigli ad articoli più ampi e dedicati, dalle ricette delle foodblogger più quotate alle proposte di viaggio, dei migliori Tour Operator, per non dimenticarsi dei consigli, di una redazione, sempre attenta alle esigenze, di un targhet sempre più vasto. InVoga Magazine, il successo visivo!