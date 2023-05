Da diverso tempo ormai il dollaro americano viaggia su livelli molto elevati rispetto alle altre valute, tanto dei paesi sviluppati quanto di quelli emergenti.

Secondo diversi analisti però, lo scenario starebbe per cambiare in senso sfavorevole al biglietto verde e potrebbe quindi innescarsi un'inversione di tendenza... anche nei confronti dell'euro.

Una inversione di tendenza che potrebbe vedere protagonista l'utilizzo di asset basati sull'euro per l’acquisto di quelli in dollari, che fino a poco tempo fa era molto allettante, ma che adesso risulta meno remunerativa, con una riduzione delle vendite di quelli in euro e dei flussi che andavano verso il dollaro.

Questo scenario potrebbe riguardare anche i mercati emergenti, anche perché la riapertura dell’economia cinese dovrebbe favorire la crescita degli altri paesi asiatici.