Cardito. Gli auguri della famiglia alla dottoressa Ungaro, nuovo Dirigente Pediatra de distretto 28 ASL NA1

Al coronamento di un sogno, in una toccante lettera a firma di Luigi, Maria Clara, Vincenzo Luigi, i familiari non hanno fatto mancare il proprio supporto.

“Proprio nello sforzo enorme e coraggioso di vincere la fatica riusciamo a provare, almeno per un istante, la sensazione autentica di vivere. Raggiungiamo la consapevolezza che la qualità del vivere non si trova in valori misurabili, ma è insita nell’azione stessa, vi scorre dentro.

Lo sforzo è forse l'elemento più visibile del tuo percorso, quella enorme capacità di coniugare la passione per la tua professione con l'amore sconfinato, senza limiti, per la tua famiglia. Gli equilibri portano dentro la fragilità della loro stessa natura, eppure tu hai costruito su quegli equilibri tutto il tuo mondo.

Il coraggio è stato tuo compagno paziente, ha guidato le tue grandi qualità umane e professionali, l'intelligenza e l'impegno verso il risultato di cui oggi godi sia personalmente che insieme come famiglia.

Ad maiora semper Dottoressa Ungaro, auguri da tuo marito e dai tuoi figli.

Ci siamo convinti, guardandoti da lontano e da vicino che non esiste limite ai risultati che puoi raggiungere e che raggiungerai e noi saremo qua sempre pazienti e pieni di speranza. La consapevolezza che nell'azione esistano i più grandi meriti. Quelli che ti fanno per noi la meravigliosa stella da seguire.

In bocca al lupo ancora, quindi, caro amore nostro. Sarai a guidarci e noi a tenderti la mano, ovunque i tuoi successi continueranno a condurci”.





Giovanni Strazzulli