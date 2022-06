La nebbia è delicata, la nebbia non ha contorni, disegna senza stravolgere, nasconde senza far scomparire del tutto, la nebbia è incertezza che affascina e rende le cose meravigliose, come amava dire Oscar Wilde.

Ma non solo: la nebbia è mistero che avvolge, ci confonde, a volte ci atterrisce, ci fa smarrire a volte, senza nemmeno una flebile luce a indicarci la direzione.

La nebbia è mistero, la nebbia nasconde e quello che può succedere nella nebbia ha il potere di spaventarci.

Ecco cinque racconti di misteri avvolti nella nebbia

Negli anni 60, nei pressi di Dornock in Scozia, vicino al ponte Skew, Margaret Ching e suo marito ebbero la visione di una donna anziana vestita con un abito stile vittoriano attraversare la strada e sparire nella nebbia. La strada non era una strada normale, ma la A75 Kinmont Straight

Nel monastero di Valle Christi a Rapallo, in una notte molto buia dove il monastero era avvolto da una fitta nebbia alcuni ragazzi hanno raccontato di aver udito davanti l’ingresso di uno dei sotterranei pianti e lamenti, forse era l’anima della monaca murata nel monastero, o della figlia

La notte del 24 dicembre di un anno non precisato, da un ponte senza parapetto a Venezia, una chiave d’oro fu lanciata in acqua da una strega per evocare l’anima di un soldato austriaco e farlo ricongiungere con la sua amata. I due, finalmente insieme, sotto gli occhi della donna e del Diavolo in persona furono inghiottiti dalla nebbia e dall’oblio

Carlina, una giovane donna in viaggio di nozze a Milano, salì sulle guglie del Duomo insieme al marito, poi, improvvisamente Renzo, il giovane sposo la vide cadere nel vuoto e sparire inghiottita dalla nebbia. Scese a controllare, ma non riuscì a trovare il corpo di Carlina e da quel momento, nonostante le ricerche della donna non se ne seppe più nulla

Nelle campagne vicino a Bologna la nebbia è tutt’altro che un evento raro, ma in ogni caso la casa al numero 449 di Via Zanardi è un luogo da evitare quando la visibilità è scarsa. Oppure forse è proprio il momento di fare una visita in villa?