La discussione intorno al nome del prossimo capo dello Stato appare quanto mai aperta. Una cosa però è certa: il Partito Democratico non vuole che il neo-presidente della Repubblica sia Silvio Berlusconi, finito in tanti procedimenti penali, da cui è stato prosciolto solo per avvenute prescrizioni, da rendere improponibile la sua figura come prossimo inquilino del Quirinale.

Il Partito Democratico ha fatto sapere che potrebbe essere pronto a “congelare il dibattito” se il centro-destra dovesse insistere a fare il nome del Cavaliere. Il Nazareno circa la possibilità di portare avanti il nome di Silvio Berlusconi al Colle è rimasto fermo sulle sue posizioni: “Finché il centrodestra ha una posizione ufficiale attorno a Berlusconi, il dibattito resta congelato”. A tale proposito hanno anche aggiunto: “La nostra posizione è la stessa rispetto ai giorni scorsi”.

Nel frattempo non sono mancati i commenti a caldo da parte della Lega. Il leader del Carroccio ha osservato in questo senso che “mentre Letta mette veti e perde tempo, la Lega lavora per fare veloce e perché tutti siano coinvolti, nessuno escluso, per una scelta così importante per tutti gli Italiani”.

Una scelta sicuramente importante, ma che dev'essere ben valutata, soprattutto per quanto i nomi da candidare. Una candidatura da cui Berlusconi dovrebbe essere escluso per decreto legge, per il suo passato fatto di corruzione, frodi fiscali, affiliazioni alla Massoneria, conflitti di interessi, prostituzione minorile, collusioni con la mafia. Un elenco di affari loschi che fanno di Berlusconi un personaggio che in politica nemmeno dovrebbe esserci, tantomeno al Quirinale.