È un testa a testa tra Dazn e Sky la gara per i diritti tv della Serie A per il triennio 2021-2024.

Secondo quanto riportato dall'Ansa, Dazn è in vantaggio con un'offerta economica migliore che potrebbe permettere di vedere tutto il campionato con un unico abbonamento.

Al momento, Sky offre 750 milioni per i tre pacchetti più il Gold con possibile incremento di 50-70 milioni in caso di creazione di un canale light.

Da parte sua Dazn offrirebbe 840 milioni per il primo e il terzo pacchetto, ovvero 7 match in esclusiva e 3 in coabitazione, e con Sky che ne offre 70 per i tre in comune il totale al momento è 910 milioni.

Una cifra, non troppo distante dai 973 milioni che proprio Sky e Dazn hanno quasi versato alla Lega per il triennio in corso (2018/21).

Dopo una prima valutazione delle due proposte rimaste in gara da parte dell'ad della Lega Serie A, Luigi De Siervo, del presidente della Lazio, Claudio Lotito, di quello del Napoli, Aurelio De Laurentiis, del presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, del vice presidente dell'Udinese Stefano Campoccia e dell'avvocato dell'Inter Angelo Capellini, lunedì 8 febbraio sarà la volta dei club valutare le proposte nel corso dell'assemblea di Lega convocata nel pomeriggio.