Blog Amicizie Cattoliche: single, coppie, amore vero e passione

Amore, single, anima gemella, passione

Il blog del noto sito di incontri di ispirazione cristiana cattolica "Amicizie Cattoliche", sta presentando da qualche settimana una serie di articoli che mettono in relazione il libro biblico "Cantico dei cantici" con i single che cercano l'anima gemella. La frase chiave base da cui si parte per sviluppare il tema è "cantico dei cantici single". Questa frase chiave mette in relazione l'amore umano presentato nel Cantico dei cantici e i single che hanno fame di relazioni vere e appaganti.

Gli articoli già fatti sono molti e mettono in luce ogni sfumatura dell'amore tra uomo e donna partendo dalla bellezza dell'amore celebrato nel Cantico dei cantici.

In questo libro biblico, che appartiene all'Antico Testamento, l'amore vero ha le dimensioni dell'armonia, della collaborazione, del dialogo, della comprensione, del perdono e della passione. I sessi non si fanno la guerra ma si cercano per costruire una relazione sempre più bella e appagante.

In questo Cantico non c'è posto per la sopraffazione, per l'egoismo e per la violenza. Vediamo che la nota dominante è proprio l'armonia.

In questo articolo, più specificamente, viene detto qualcosa sull'importanza della passione nelle relazioni.

La passione è una forma di energia che muove l'essere umano a fare nuove scoperte e a raggiungere vette inesplorate. Anche in amore ( questo non vale solo per i single cattolici ma per tutti coloro che vogliono costruire relazioni autentiche e appaganti ), la passione è fondamentale.

La passione nella coppia deve essere curata quotidianamente affinché non si affievolisca mai.

Pierpaolo Paolini