PECHINO - La decisione è stata annunciata in modo secco, quasi burocratico, ma con un peso politico evidente: la Cina interrompe ogni contatto con il presidente della Repubblica Ceca, Petr Pavel. Il motivo? L’incontro del capo di Stato ceco con il 14esimo Dalai Lama, Tenzin Gyatso, avvenuto durante un viaggio in India. Una scelta che, secondo Pechino, mina la sovranità e l’integrità territoriale della Cina.

Il portavoce del ministero degli Esteri, Lin Jian, ha usato parole nette: “In risposta alle azioni palesi e provocatorie di Pavel, la Cina ha deciso di cessare qualsiasi interazione con lui”. Nessuna apertura a compromessi, nessun margine per una correzione in corsa.

L’episodio si inserisce in un contesto internazionale già attraversato da tensioni crescenti tra governi occidentali e Pechino. Il Dalai Lama, leader spirituale del buddhismo tibetano, è per la Cina una figura politicamente sensibile, simbolo di un’autonomia tibetana che Pechino rifiuta. Per molti in Occidente, invece, resta l’emblema della resistenza culturale e religiosa. Due visioni inconciliabili che, a intervalli regolari, tornano a scontrarsi sul piano diplomatico.

Il presidente ceco non ha mostrato alcuna intenzione di fare un passo indietro. La sua visita in India, accompagnata dall’incontro con il leader spirituale tibetano, è stata interpretata come un atto di coerenza verso i valori democratici e la libertà religiosa. Ma in diplomazia, ciò che un attore definisce “valore” può essere letto dall’altro come “provocazione”.

Non è la prima volta che un capo di Stato europeo incontra il Dalai Lama, e non è la prima volta che la Cina reagisce con durezza. Negli anni, anche leader di peso – da Barack Obama a Angela Merkel – hanno affrontato reazioni analoghe. Il copione si ripete: protesta ufficiale, accuse di interferenza negli affari interni, sospensione di contatti o iniziative bilaterali. Il tutto condito da una precisa strategia comunicativa: mostrare all’opinione pubblica cinese la fermezza del governo nel difendere l’unità nazionale.

La Repubblica Ceca, dal canto suo, vive un momento delicato nei rapporti con la Cina. Negli ultimi anni, Praga ha alternato aperture economiche e prese di posizione critiche. La scelta di Pavel sembra collocare il Paese su una linea più vicina a quella di altre capitali europee che, pur mantenendo rapporti commerciali con Pechino, non rinunciano a gesti simbolici di sostegno alle cause dei diritti umani.

Resta da capire quale sarà l’impatto concreto della decisione cinese. La cessazione di “ogni interazione” con Pavel potrebbe limitarsi al livello politico, lasciando intatti i canali diplomatici a livello tecnico e i rapporti economici. Oppure potrebbe segnare l’inizio di un raffreddamento più profondo, con ricadute sugli scambi commerciali e sugli investimenti. In un’Europa già frammentata nelle relazioni con la Cina, ogni caso nazionale diventa un test per capire fino a che punto Pechino sia disposta a usare la leva economica per far valere le proprie posizioni.

Sul piano internazionale, l’episodio ricorda quanto la questione tibetana resti, a distanza di decenni, un nervo scoperto. Nonostante il ridotto peso geopolitico del Tibet, la figura del Dalai Lama continua a esercitare un’influenza simbolica che supera i confini della regione. E per Pechino, ogni gesto che ne rafforzi la visibilità internazionale è una minaccia alla narrazione ufficiale dell’unità nazionale.

C’è un paradosso in tutto questo: più la Cina reagisce con durezza, più l’attenzione mediatica mondiale si concentra sull’oggetto della controversia. E più il Dalai Lama, oggi novantenne, appare agli occhi dell’opinione pubblica globale come un simbolo di resilienza pacifica di fronte a un gigante politico ed economico.

Petr Pavel, ex generale della NATO, conosce bene le dinamiche della pressione internazionale. Il suo gesto, dunque, non può essere archiviato come una leggerezza diplomatica: è una scelta consapevole, con costi e benefici calcolati. Ma anche con il rischio di aprire un fronte di tensione in un momento in cui l’Europa deve già bilanciare rapporti complessi con Washington, Mosca e Pechino.

La partita, se così si può definire, è appena iniziata. E in questo tipo di conflitti diplomatici, il tempo è un attore silenzioso ma determinante. L’evoluzione dei prossimi mesi dirà se si tratta di una frattura temporanea o di un cambio di rotta più strutturale nei rapporti tra Praga e Pechino.

Per ora resta una certezza: in un mondo dove i gesti simbolici hanno un peso politico enorme, un incontro di poche ore può bastare a riscrivere la traiettoria di una relazione bilaterale.