Nubia X presentato ufficialmente: smartphone con due display, ma senza fotocamera frontale

Nel corso degli ultimi mesi, praticamente tutti i produttori hanno lanciato sul mercato smartphone borderless. Nubia non è stata da meno, presentando il suo Nubia X, uno smartphone che ha un display che occupa tutta la parte frontale (o quasi).

Per riuscire ad ottenere un risultato simile, però, Nubia ha dovuto fare una scelta drastica e davvero particolare. Il Nubia X, infatti, non ha una fotocamera frontale e, quindi, per scattarsi un selfie bisogna utilizzare le due fotocamere posteriori.

Per consentire agli utenti di vedere in diretta il risultato del selfie, Nubia ha deciso di inserire un secondo display nella parte posteriore che, quando lo smartphone è spento, risulta praticamente invisibile.



Questa, però, non è la sola particolarità di questo dispositivo:

- Display frontale 6.26″ Full HD+ AMOLED- Display posteriore: 5.1″, HD+ AMOLED- CPU Qualcomm Snapdragon 845- GPU: Adreno 630- RAM: 6 / 8 GB DDR4X- Memoria interna 64/128/256GB- Sistema operativo Android 8.1 Oreo- doppia fotocamera posteriore 16MP + 24MP, flash LED- connettività dual SIM, LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS- batteria 3800 mAh con supporto alla ricarica rapida Quick Charge- doppio lettore di impronte digitali, USB, sensore infrarossi