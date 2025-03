Dopo aver conquistato il pubblico e la critica nella scorsa stagione, torna con il suo applaudito spettacolo "Vita Bassa", un evento che promette di essere non solo uno show di stand-up comedy, ma un vero e proprio viaggio emozionale attraverso le sfide e le contraddizioni della vita moderna.

Vita Bassa è molto più di un semplice titolo. È un manifesto generazionale. Attraverso le sue performance, Giorgia riesce a catturare l’essenza di un’epoca in cui i trentenni si ritrovano a dover affrontare un mondo che cambia rapidamente, con le inevitabili difficoltà e le speranze che si mescolano in una danza frenetica. **In questo tour**, Giorgia offre uno spaccato incisivo della vita dei millennials, trattando temi attuali con un linguaggio freschissimo e un’arguzia che non lascia indifferenti.



Nata nel 1986 a Roma e cresciuta in Sardegna, Giorgia ha una storia affascinante. La sua vita è stata scandita da un dualismo intrigante; di giorno ingegnere, di notte comica. Questa versatilità rispecchia perfettamente la sua personalità: una donna capace di alternare momenti di rigore analitico a esplosioni di creatività e ironia. La decisione di abbandonare una carriera promettente per dedicarsi alla stand-up comedy non è stata solo una scelta professionale, ma una vera e propria chiamata del cuore.

Dopo aver debuttato nel mondo della stand-up nel 2019, Giorgia ha rapidamente scalato le vette di questo settore, esibendosi nei palcoscenici più prestigiosi d'Italia, come lo Zelig di Milano. Il suo carisma e la sua capacità di connettersi con il pubblico hanno fatto sì che venisse notata dalla televisione, diventando parte integrante di programmi di successo su Comedy Central e Rai.

"Vita Bassa" è un titolo che invita a riflessioni profonde. In una società in cui i trentenni sembrano trovarsi in un limbo tra sogni e realtà, Giorgia Fumo utilizza la sua comicità per esplorare questi conflitti interni, creando uno spettacolo che è al contempo divertente e profondo. Attraverso aneddoti esilaranti e osservazioni acute, ci conduce in un viaggio che analizza la pressione sociale di trasformare ogni esperienza in qualcosa di memorabile, la frenetica corsa al successo e le dinamiche relazionali nell’era dei social media.

Con uno stile narrativo avvincente, Giorgia riesce a rendere ogni tema personale e universale allo stesso tempo. Le sue battute pungenti e la sua gestualità coinvolgente accompagnano il pubblico in una riflessione sulla vita contemporanea, trasformando il palco in uno spazio sicuro dove si può ridere delle proprie ansie e paure.

Ma "Vita Bassa" non è solo una rappresentazione delle sfide. È anche una celebrazione della resilienza, dell'amore e delle piccole gioie quotidiane che rendono la vita degna di essere vissuta. Giorgia Fumo non si limita a raccontare problemi; offre anche soluzioni, suggerimenti e, soprattutto, sicurezza. Con il suo modo unico di fare comicità, riesce a coinvolgere gli spettatori, lasciandoli con un sorriso e una rinnovata fiducia nel futuro.

In un momento storico in cui le persone cercano conforto e connessione, Giorgia emerge come una voce autentica e sincera. Con il suo spettacolo, riesce a far sentire ciascuno parte di qualcosa di più grande, creando un senso di comunità tra cuori e menti diversi.

La storia di Giorgia è ispiratrice. Crescendo in Sardegna, ha imparato ad apprezzare la bellezza semplice della vita e il valore delle relazioni. Dopo aver studiato a Pisa, ha intrapreso una carriera nel campo della Market Intelligence, dimostrando la sua versatilità e intelligenza. Tuttavia, è sul palco che Giorgia si sente veramente viva. La sua passione per la comicità è sbocciata nel 2019, e da allora ha continuato a crescere e a sviluppare un stile unico che unisce humor e introspezione.

Con esperienze significative in programmi televisivi come "Stand Up Comedy" e "Italia’s Got Talent", la sua visibilità è aumentata, permettendole di toccare il cuore di milioni di telespettatori e spettatori dal vivo. Oggi, Giorgia non è solo una comica, ma un'autrice e una comunicatrice che utilizza la sua piattaforma per portare avanti messaggi di positività e incoraggiamento.

Nel 2024, con l’uscita del suo libro "Ingegneria della vita adulta. Manuale vago per farcela a farcela", scrive un altro capitolo della sua carriera, rispondendo alle domande di una generazione che cerca risposte e guida.

La stand-up comedy ha un potere unico: quello di unire le persone, di creare dialoghi e di stimolare riflessioni. Giorgia Fumo incarna questa magia. Con "Vita Bassa", riesce a trasmettere un forte messaggio di autenticità e vulnerabilità, invitando il pubblico a guardare dentro se stesso e ad affrontare le proprie insicurezze.

Le luci progettate da Daniele Savi contribuiscono a creare un’atmosfera immersiva, dove le parole di Giorgia risuonano forti e chiare. Ogni scena è pensata per complementare i momenti di comicità con istanti di riflessione e silenziosa contemplazione. La regia di Enrico Zaccheo incornicia perfettamente la performance, permettendo a Giorgia di brillare in tutto il suo splendore.



Assistere a "Vita Bassa" non è soltanto vedere uno spettacolo; è un’esperienza da vivere. Tra risate e commozione, ogni spettatore si sentirà toccato personalmente dalle tematiche affrontate. La presenza scenica di Giorgia, unita alla sua capacità di comunicare, fa sì che ogni spettacolo diventi un evento unico e irripetibile.

Le serate sono caratterizzate da un'atmosfera magica, dove le emozioni si mescolano e si amplificano, facendo vibrare l’anima di chi assiste. Che tu sia un fan di lunga data o un neofita della stand-up comedy, "Vita Bassa" promette di regalarti momenti indimenticabili.

"Vita Bassa" di Giorgia Fumo rappresenta un'opportunità imperdibile per esplorare la vita attraverso il sorriso e la riflessione. Con la sua ironia pungente e il suo stile inconfondibile, Giorgia si propone di guidare il pubblico attraverso le complessità della vita moderna, invitando tutti a sognare, ridere e affrontare le sfide con un pizzico di leggerezza.

Se sei pronto a vivere un'esperienza che ti farà riflettere e ridere al tempo stesso, non perdere l'occasione di assistere a "Vita Bassa". Già sold out in diverse città, questo spettacolo è destinato a diventare un cult, una tappa fondamentale nel viaggio di ogni spettatore verso la comprensione di sé e degli altri. La vita è breve, e Giorgia Fumo ci invita a viverla al meglio: con un sorriso, un cuore aperto e la consapevolezza che, alla fine, sulle tracce della vita “bassa”, possiamo sempre trovare il modo di elevarci.

Dal 3 al 6 marzo 2025

Savà Produzioni Creative presenta

GIORGIA FUMO

VITA BASSA

Scritto da Giorgia Fumo e Manuela Mazzocchi

Regia di Enrico Zaccheo

Disegno Luci di Daniele Savi

Foto: *_©Laila Pozzo

