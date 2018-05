Israele festeggia il 70° anniversario della sua nascita continuando a massacrare i palestinesi della Striscia di Gaza

L'Eurovision Song Contest, sabato scorso, è stato vinto da una cantante che potremmo definire un mix tra un'offerta da ipermercato (3x1) e la principessa Leila di Guerre Stellari. Perché Netta Barzilai, questo il suo nome, ha vinto? Perché era israeliana. Come la partenza del Giro d'Italia da Gerusalemme, anche la vittoria all'Eurovision Song Contest fa parte di un "pacchetto" per la promozione dell'immagine dello Stato ebraico in occasione della celebrazione del suo 70° anniversario.

Ma non è tutto. Per festeggiare al meglio il ricordo della rapina avvenuta ai danni del popolo palestinese, il governo Netanyahu, grazie alla complicità dell'amministrazione Trump (ben alimentata dall'enorme ottusità del presidente), ha potuto aggiungere al pacchetto delle celebrazioni anche lo spostamento dell'ambasciata Usa da Tel Aviv a Gerusalemme, con il suo implicito riconoscimento a capitale d'Israele, in barba alle risoluzioni Onu e ai trattati internazionali. Naturalmente, altri Stati, in cambio di benefici promessi o già ottenuti, seguiranno l'iniziativa. Primi tra tutti Guatemala e Paraguay.

Per il premier Netanyahu, un possibile delinquente (peraltro non l'unico in base a quanto accaduto nel recente passato,) sotto inchiesta per essere coinvoltoi in diversi casi di corruzione, il 70° anniversario della fondazione di Israele, che si celebra il 14 maggio, è sicuramente una vittoria politica, quasi un'apoteosi personale. Alla "festa", gli Stati Uniti sono rappresentati da Jared Kushner, amico da sempre della famiglia Netanyahu, e Ivanka Trump, rispettivamente genero e figlia del presidente Usa.

Non possono invece essere soddisfatti i palestinesi, ancora una volta danneggiati e derisi nel loro giusto rivendicare territori e diritti, a cui non rimane altro che manifestare, protestare e... farsi ammazzare, l'unico diritto in 70 anni riconosciuto loro da Israele.





Per protestare contro il 70° anniversario della nascita di Israele e per ricordare quello della Nakba che è fissato per il 15 maggio, i palestinesi hanno organizzato manifestazioni in tutti i territori.

E nella Striscia di Gaza, di nuovo, in migliaia si sono radunati presso le recinzioni del confine israeliano. L'IDF, per non venir meno alla politica del tiro al bersaglio, anche lunedì ha deciso di massacrare i manifestanti che secondo loro avrebbero potuto provocare un'invasione di Israele!

A fine mattinata, sarebbero già nove i palestinesi uccisi nella Striscia, secondo quanto comunicato dal locale ministero della Salute. Inutile riportare che a tali uccisioni, che possono tranquillamente essere definite degli assassinii, va aggiunto il numero di feriti, già quantificato in alcune decine.