Grande emozione per l’esecuzione della 9ª Sinfonia di Beethoven, introdotta da un pensiero di pace del Maestro Salvatore Di Blasi

Ha riscosso un enorme successo il 19° Concerto di Epifania del Coro Laudate Dominum svolto nella giornata del 6 gennaio 2024, alla Chiesa Madre di Bagheria, con la direzione del maestro Salvatore Di blasi.

Il concerto, che costituisce il 74° concerto della Stagione Concertistica Città di Bagheria, ha inaugurato ufficialmente l’ottava Stagione Concertistica.

Nella Chiesa dedicata alla Beata Vergine Maria il pubblico è stato allietato dalle musiche eseguite dal Coro Laudate Dominum, con l’Orchestra da Camera Bequadro.

Alla kermesse musicale si sono esibiti: i soprani Susanna La Fiura ed Anna Anselmo, il mezzosoprano Honoka Sekiya, il tenore Rosario Cristaldi e il basso Marco Tinnirello.

Il momento clou della serata è avvenuto durante l’esecuzione del IV movimento della 9a Sinfonia di Beethoven, celebre tema musicale il cui tema finale nel 1972 venne riadattato da Herbert von Karajan per essere adottato come Inno Europeo.

Il direttore artistico della stagione concertistica e maestro del coro Laudate Dominum, Salvatore Di Blasi, ha introdotto il brano, ricordando il suo grande valore simbolico come fratellanza fra gli uomini, e rivolgendo un pensiero di pace universale fra i popoli, in cui la musica svolge un ruolo di primo piano come strumento di unione.

Abbiamo voluto intervistare il Maestro Salvatore Di Blasi alla fine del concerto, per un’intervista che siamo molto lieti di pubblicare.



Intervista di NewSicily al Direttore d’Orchestra, il Maestro Salvatore Di Blasi.