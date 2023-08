Nell'apprendere della sbalorditiva rivelazione del Ministro della Sovranità Alimentare e dell'Agricoltura, On. Francesco LOLLOBRIGIDA, mi sorge una domanda, ma se i poveri mangiano così bene, perché chi è ricco non impara a mangiare dai poveri?

Se chi non ha niente e mangia alle mense, deve sentirsi un privilegiato confronto ai ricchi che spendono e spandono fior di quattrini, per così dire mangiare cibo-spazzatura o comunque non all'altezza del loro fine palato, mi domando come mai continuino ad andare nei ristoranti altolocati, con chef super stellati, ad andare a fare compere nei negozi di eccezione, ove vendono soltanto cibi esclusivi alla portata delle loro uniche tasche e se mangiano poi così male, ancorché non se ne comprende il motivo del perché spendere tutti questi soldi e non avere un equo e giusto pasto, ricco, buono, genuino e salutare come quello dei poveri?

Così il Direttore Generale di FEDITALIASERVIZI - Ente Bilaterale per la Cooperazione Istituzionale e Sociale, Dott. Salvatore ABBRUZZESE, a cui aggiunge il suo personale invito per il Ministro, i colleghi di Governo e l'intera platea di ricchi che tanto mangiano male, a cambiare le loro abitudini ed a recarsi a comprare il proprio cibo ai mercati generali, nei reparti del sottocosto dei discount, a procedere ad una vera e propria selezione accurata tra i viveri di scarto ed a deliziarsi di vere e propri gustosissimi pasti, presso le Mense dei Poveri, ove male non si mangia, ma di certo non si può asserire che coloro meno fortunati che devono usufruire di queste soluzioni, sono quelli che mangino meglio dei ricchi.

Anzi proprio per fare un paragone, invito Francesco LOLLOBRIGIDA e gli altri Membri del Governo ed esponenti politici che ne condividono pensiero, espressione ed ideologia, a fare questa piacevole esperienza e di recarsi in fila per il pranzo a solo 1€ al Circolo San Pietro e da prestare maggiori riflessioni su ciò che si dichiara, pensando che talvolta qualcosa detta con leggerezza può realmente offendere chi già fa mille sacrifici per arrivare a fine mese, figuriamoci chi lotta ogni giorno per un piatto di pasta.