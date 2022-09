I politici italiani fanno a gara a chi le spara più grosse e a chi partorisce l’insulto più divertente. Le campagne elettorali hanno abbandonato le piazze per spostarsi sui social network, dove ciò che conta non è stilare un programma fattibile, ma denigrare l'avversario per acchiappare like e follower, sacrificando il contenuto per la forma.

Non sono provocazioni taglienti mirate a veicolare un messaggio pieno di fattibilità, ma sono provocazioni fine a sé stesse. Una pratica politica che trasforma i social network nell'equivalente dei muri dei bagni di scuola, solo che qui non parliamo di scolari indisciplinati, ma di rappresentanti delle istituzioni che dovrebbero dare esempi di comportamento civile.

Sarebbe più utile sei i partiti si confrontassero sui programmi piuttosto che sugli insulti. Ma non lo fanno perché i loro programmi sono vaghi, generici e, soprattutto, sono tutti sterili. Basterebbe chiedere a chi ha ricoperto cariche politiche che cosa ha prodotto per il Paese nel corso degli anni, perché non bastano due post su Facebook per definirsi capaci e laboriosi.

Se andiamo a guardare la propaganda politica noteremo sempre le solite promesse facili da dire ma difficili da fare: il ponte sullo Stretto di Messina, le grandi infrastrutture nel Meridione, gli incentivi alle imprese, il taglio del cuneo fiscale, gli aiuti alle donne, aumento delle pensioni. Obiettivi che dopo anni di promesse non sono mai stati realizzati, nonostante slogan e motti.

Ma ai politici tutto questo non interessa. A loro interessa di più postare foto, video e testi in cui si ridicolizza l'avversario e si sminuisce le capacità dei nemici. Non è impossibile cambiare questo modo di fare politica ma un simile cambiamento non può avvenire senza il "contributo" dei cittadini. Finché gli elettori non pretenderanno contenuti e sostanza ma si accontenteranno di slogan e insulti, la politica continuerà a sguazzare nel qualunquismo.