

SPORTITALIA - Napoli, contatti con il Milan per Musah, al momento nessun affondo del Nottingham Forest, si ragiona su questa cifra, le ultime

Alfredo Pedullà, esperto di mercato Sportitalia, rivela sul suo sito: "Della serie “nessuno è incedibile”, bisogna anche pensare che più si avvicina la conclusione della sessione estiva di calciomercato più le tariffe possono salire. Il Milan ha due situazioni che andranno monitorate, non hanno lo stesso fascino di Jashari (un colpo in entrata, inatteso fino a metà giugno, suscita maggiore entusiasmo), però pesano non poco. Su Musah e il Nottingham sappiamo solo che c'è interesse, ma per ora nessun affondo, l'avevano raccontata come una cosa imminente eppure non è così. Al Napoli il profilo, invece, piace molto e anche ieri ci sono stati contatti con il Milan, si ragiona su una cifra che abbia base 25 milioni e che raggiunga quota 30. Se davvero il Nottingham Forest volesse fare all in, basterebbe passare dalla teoria alla pratica ma a quelle condizioni Per quanto riguarda Thiaw il discorso è molto più semplice: sono lontani i tempi del suo rifiuto il Como aveva messo sul tavolo 25. Adesso ne servono almeno una quarantena, bonus in più o in meno: il discorso vale per tutti, Newcastle molto interessato in testa, e ogni giorno che passa è quasi un ultimatum. Noi pensiamo che arrivare a metà agosto per fare cessioni del genere (il discorso vale soprattutto per Thiaw in bilico da mesi) non sia il massimo della programmazione, ma ormai funziona così".



IL PARERE - Antognoni: "Serie A? Napoli e Inter in prima fascia, poi il Milan e la Juventus"

Giancarlo Antognoni, ex centrocampista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio FirenzeViola: "I nostri giocatori, a differenza che all'estero dove c'è una mentalità diversa, faticano a giocare nei nostri campionati. Faccio l'esempio di Fazzini che ha fatto con noi poco fa l'Europeo Under 21: è un ottimo giocatore, ma speriamo che ora alla Fiorentina giochi. Perché c'è bisogno che i nostri ragazzi inizino a trovare spazio. Fiorentina? L'arrivo di Pioli è stata la cosa più importante, l'ho avuto da allenatore quando lavoravo alla Fiorentina in società: so come lavora, ci sono tecnici che migliorano e che peggiorano i calciatori, lui è uno che li migliora. La Fiorentina ha una buona rosa, i presupposti per far bene ci sono Questa squadra deve migliorare la Conference, se arriva in Europa League va bene insieme alla Fiorentina e poi alla Juventus Lazio, che non può fare acquisti anche se Lotito fa i miracoli (ride, ndr). Kean? Ha fatto bene a rimanere a Firenze, è la sua giusta dimensione. Si è trovato bene, ha fatto 25 gol ed è il suo ambiente ideale. È stato anche in piazze più grandi, ma Firenze gli ha dato la tranquillità che altrove non aveva. Rinunciare all'Arabia è stata la cosa migliore".



GAZZETTA - Napoli-Miretti, contatti interrotti con la Juventus, il punto sulla trattativa

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle trattative tra Napoli e Juventus per Fabio Miretti, centrocampista dei bianconeri: "Intanto il Napoli pare aver cambiato strategia anche a centrocampo: da un paio di giorni si sono interrotti i contatti con la Juve per Miretti, dopo l’ultima offerta da 14 milioni più bonus evidentemente non ritenuta sufficiente dai bianconeri".



CDS - Napoli-Girona, Conte si aspetta una risposta convincente dalla squadra, il punto

Il Corriere dello Sport scrive del match amichevole tra Napoli e Girona e delle risposte che Antonio Conte ha assistito dalla squadra in questo test: "Conte non ha gradito, non potrebbe mai, e ha notevolmente alzato il livello dell'attenzione all'interno del gruppo: fermo restando che la squadra è ancora un cantiere, e poi che la preparazione è stata estremamente dura e stressante per il corpo e la mente e che l'inserimento dei tanti nuovi comporta un necessario periodo di assestamento, il tecnico si aspetta una risposta convincente. A dal risultato finale".



REPUBBLICA - Napoli, la cessione di Raspadori apre nuovi scenari, i nomi per gli esterni

La Repubblica scrive del mercato del Napoli per l'esterno offensivo, conseguente alla cessione di Giacomo Raspadori: "La cessione di Jack apre ovviamente scenari nuovi del mercato: il Napoli potrebbe pensare all’innesto di un attaccante esterno per completare il gioco delle coppie nel tridente. Nella short list ci sono il brasiliano Kevin dello Shakhtar, Grealish del City e Chiesa del Liverpool. Più difficile, invece, Nusa del Lipsia che costa almeno 50 milioni di euro. Il diesse Manna lavorerà prima ad altre trattative".



GAZZETTA - Napoli, esterni d'attacco, occhio sempre a Chiesa in uscita dal Liverpool

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato del Napoli per gli esterni d'attacco, ribadendo l'importanza della pista Federico Chiesa, attaccante da tempo in orbita azzurra ora in uscita dai Reds: "Sullo sfondo, occhio sempre a Chiesa in uscita dal Liverpool, a Kevin dello Shakhtar ea Nusa del Lipsia: gli ultimi due costano tanto, ma mai dire mai".