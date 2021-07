Dedico questa previsione Fu.Turistica sulla mia vita, al più grande di tutti, che mi ha educato; il mio carattere e la mia personalità sono il frutto dei suoi capolavori linguistici...

Louis Ferdinand Celine:

"Non voglio essere il primo fra gli uomini.

Voglio esserlo nel mio lavoro.

Gli uomini li smerdo tutti, quello che dicono è privo di senso."

Il Prof. ritorna dall'Esilio Fu.Turistico... ma per poco...



Dopo tre anni e tre mesi di vacanze all inclusive, regalatemi dal Vostro Badrone...il Leviatano; io, Manlio Amelio, in tutto questo tempo sono stato pagato e senza aver lavorato nemmeno un millisecondo... ahahah



- Oggi venti Luglio 2021, purtroppo, ai sudditi italiani, devo dare in anteprima, ennesima pessima notizia... ennesimo sperpero di denaro erariale... faccio previsione certa, in anticipo già da adesso, così vi dimostro per ennesima volta che io sono:

Il Prof che viene dal futuro

Dicevo, vi svelo in esclusiva, che il Leviatano sta per regalarmi ennesima Destituzione Vacanziera...!! Evviva!... HurraaaH!!... festeggiamenti!!...



Cioè, vi sto dicendo che, dopo neanche nove mesi dal mio reintegro, mi stanno per regalare ulteriori vacanze all inclusive destitutive. Oh! é imminente...eh! D'altronde, dopo nove mesi? Qualcosina, il Badrone, la dovrà pure partorire ahahahah, oh no?

Ripeto, fino ad oggi, 20 Luglio 2021; io, il Prof futuristico, non ho fatto neanche un nano micron secondo di lavoro, e per questo mese mi busco pure l'ultimo stipendio, prima che mi inizino, le successive vacanze premio, all inclusive, per gli anni a seguire...

Che spettacolo! sapere in anticipo cosa ti accadrà in futuro!! aahahah!

Che spettacolo! venire dal futuro e sapere con certezza quale direzione prenderà la tua vita nei prossimi anni...ahahah



Ma ora, arriva la bella notizia per i sudditi, ad Agosto, però, il Badrone chiuderà i rubinetti, ma purtroppo per Lui, solo temporaneamente... e non permanentemente come illusoriamente crede di "sistemarmi".

La sfiga vuole però, che ci troviamo in estate, proprio quando i minatori hanno bisogno di più "Liquidità"...ahahà..; ma non disperate miei discepoli, perché il Badrone, nei prossimi giorni è anche in procinto di regalarmi ulteriori vacanze premio e per i prossimi anni a venire...

Quindi, finalmente, dopo tanto tempo, per il Prof. the best, dopo essere stato in vacanza premio per tre anni e tre mesi, le prime vacanze stanno per finire, ma altre stanno per arrivare, ed é giunto, quindi, il momento di ritornare dall'Esilio Fu.Turisticooh!... e raccontarvi cosa avverrà... cosa mi prospetta la mia esistenza!!! Pardon ho già spoilerato tutto... Ca..o!



- Le folle osannanti, dai!, tutti insieme: "Pippi-Pippi" Hurrah!!! dai! All Together Now: "Pippi-Pippi" Hurrah!!!..."Pippi-Pippi" Hurrah!!!

Il grande Prof., il più migliorissimo di tutti, è ritornato dal futuro!!! Wuau!...Ci divertiremo un mondo di nuovo insieme a lui e alle sue spettacolari favole!!

- Dai super Prof. raccontaci una storia! "pippaci" una storia delle Vostre!... in tutti questi anni cosa avete fatto???

- Il Prof.: un ca..o di niente!!!...

- Ho aspettato che, il Tribunale Supremo della Santissima Inquisizione dei Minatori, mi restituisse ilmaltolto e che ammuntasse u "licenziamento", ma MERITATISSIMO!!..., eh!!..

Ma purtroppo, per i Capi dell'Ambito Minerario si trattava di una "destituzione" del tutto illegittima, arbitraria, persecutoria... difatti il tribunale dell'inquisizione ha ammuntatu tuttu!

(Ammuntàre [v.tr.] 2 Terminare, interrompere una partita a carte per brogli)



Ma la cosa più bella di tutte, che io, Manlio Amelio, li avevo pure avvertiti (vedi foto sopra) che stavano facendo delle minchiate pazzesche..., e con una previsione perfetta, udite udite, in anticipo di 15 mesi, rispetto alla Sentenza di reintegro disposta dal Tribunale già citato...

il risultato finale, la fine della storia, la conoscevo già, io, Manlio Amelio, conoscevo già il mio futuro...

Io conosco il mio futuro, e sono in grado di modificarlo... basta sfruttare le regole del Badrone, che LUI, neanche conosce! ahaha...

Basta poco che c'è vo'???

Leggi:

Ed infatti, come volevasi dimostrare, dopo 15 mesi Cerbero veniva condannato:

- alla MIA reintegra nel posto di minatore a tempo indeterminato nelle miniere nazionalizzate;

- al pagamento di tre mensilità non corrisposte;

- al pagamento di una indennità risarcitoria pari a 24 mensilità!

CHE ANCORA, IN VERITA' VI DICO, NON NE' HO VISTO NEANCHE L'OMBRA, CIOE' MI DEVONO ANCORA ACCREDITARE IN C/C...DICIAMO CIRCA 50MILA EURI....AHAHAHAHAHA ahahahahaha

- al versamento di tutti i contributi assistenziali e previdenziali dal 1 settembre 2018 al 9 Dicembre 2020. AHAHAHAHA!

- al pagamento delle spese di giudizio ed avvocato... ahahahah



Ci custau parecchiju all'Erario a vacanza regalata dal Badrone al Prof. the best!!!

Nel frattempo, il Capo dei Capi, dell'Ambito minerario dei minatori, che ca..o faceva???

- Uno dalle masse: " Voi, finalmente siete ritornato a picconare di nuovo nelle miniere nazionalizzate da Dicembre del 2020!... Vero?!...

- Il Prof: no!... Bocciato!... ahahah...

Mi regalava, il Capo dei Capi, udite-udite, altri otto mesi (duecentoquaranta giorni) di relax totale con annessa proroga di vacanza all inclusive... cioè: richiedeva per la terza volta AMU (Accertamenti Medico Ufficio) ahahaha!!



La Commissione Medica Mineraria stabiliva che il minatore Amelio Manlio risultava inidoneo a specifica mansione di picconatore... copio ed incollo il giudizio scritto nel verbale dalla CMM:

" il minatore Amelio Manlio per infermità di cui al GIUDIZIO DIAGNOSTICO: Permanentemente non idoneo alla mansione di minatore. Si idoneo a mansioni di tipo amministrativo: controindicati attività/mansioni/servizi dell'inquadramento professionale che comportino contatti con l'utenza" AHAHAHAHAHHA

Io, sono pericolosissimo solo per Lutenza!... ahahaha... che spasso!!!

Cioè, in altre parole, è come dire che, siccome, il minatore Manlio Amelio ha una personalità: insolita, inusuale, eccentrica, bizzarra, singolare, straordinaria, eccezionale, inconsueta, rara, nuova, curiosa, anomala, strana, atipica, istrionica, geniale, e per di più è moltissimo diffidentissimo e scetticissimo, allora, per la CMM: io sono totalmente inidoneo alla specifica mansione di minatore, ma sono idoneo a... Ahahhahahhaha!!!



Adesso voi potrete soltanto immaginare le risate che si è fatto... quando è arrivata ennesima letterina di babbo natale che portava in dono questo bel regalo il 4 giugno 2021...



Ahahah! che bellezza!! altre belle vacanze...all inclusive!!.



Io Manlio Amelio, nonostante il mio avvocato disapprovasse, io l'ho spedito lo stesso, il ricorso alla Commissione Mineraria di Seconda Istanza, che giudica dell'inidoneità a specifica mansione dei minatori...

Io gli ho scritto nel mio ricorso, leggete bene e attentamente:

"CA..O! CHE SPASSO! CO' STI INCAPACI ED INCOMPETENTI MEMBRI DELLA CVM.... ALTRE VACANZE PAGATE DAI SUDDITI ITALIANI... GRAZIE TANTO!... IO, MANLIO AMELIO, PAGATO SENZA LAVORARE NEMMENO UN SOLO MILLESSIMO DI SECONDO DA PIU' DI TRE ANNI.... AHAHAHAH...

TRANQUILLI MEMBRI DELLA CVM .... NON STATE IN APPRENSIONE... NON ABBIATE PAURA.... IO MANLIO AMELIO LONTANO DALL'UTENZA CI STO VOLENTIERI E PER TUTTA LA VITA, L'IMPORTANTE E' CHE CONTINUIATE A PAGARMI PROFUMATAMENTE...

Il sottoscritto ritiene, al contrario, che, considerate le proprie condizioni, debba essere dichiarato idoneo a specifica mansione, e che quelli non idonei, sono proprio quelli che sostengono il contrario; secondo il mio modesto parere, dovrebbero essere dichiarati non idonei loro, cioè tutti i protagonisti di questa speciale vacanza all inclusive che mi stanno regalando da oltre tre anni, infatti, sono passati più di tre anni ed io vengo pagato senza aver lavorato un millesimo di secondo... ahahah...

Quindi, gentilissimo CMO, dichiaratemi idoneo a mansione specifica e fatemi lavorare... altrimenti vi ringrazio in anticipo per le ulteriori vacanze all inclusive che mi regalerete mandando avanti questa buffonata di Stato..."



Per ora, dopo 36 giorni, dall'invio dello spettacolare ricorso scritto personalmente, per la Seconda Commissione Mineraria d'Appello, al prof. fu.turistico, non è ancora pervenuta nessun'altra letterina di natale, nessun altro cadeaux..,

weh! ma le feste?, non son finite le minga!... ahaha

Il meglio, sta per arrivare...



Bisogna soltanto aver pazienza... col Badrone funziona proprio e solo così... "Devi imparare a perdere tempo!..."



Ora, secondo voi, il Vostro Badrone, dopo aver letto ricorso, e questa ennesima favola previsionale e fu.turistica, mi pagherà lo stipendio di Agosto 2021?, e i 50 mila euri che Io Manlio Amelio ancora avanzo??



Oppure, già all'orizzonte, si intravedono, ulteriori vacanze all inclusive Destitutive, messe a disposizione esclusivamente per me dal Badrone, e per i prossimi anni Minerari 21/22 - 22/23 - 23/24???...

- La risposta è semplicissima.... ahah!

Morale della favola: "Ci sono sempre due scelte nella vita: accettare le condizioni in cui viviamo o assumersi la responsabilità di cambiarle."

(Denis Waitley)



By Manlio Amelio... Il Prof.