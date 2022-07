L'estate scatenata di Bolgia Summer Garden, a Bergamo, continua con un altro appuntamento all'insegna del sound elettronico internazionale. Sabato 16 luglio 2022 sul palco arriva Chris Liebing, dj producer simbolo della scena da decenni. Con il pubblico del top club sull'A4 ha ormai stretto un rapporto speciale, unico. E ogni volta in console il suo sound è sempre diverso.

Chris Liebing non è semplicemente un dj. E' una leggenda dalla techno, un punto di riferimento nel mondo, grazie al suo suono sperimentale ed unico. Con dj set infuocati e pezzi che sanno colpire, porta avanti la filosofia legata al suo universo nonché etichetta, CLR, sigla che sta per 'Create Learn Realize', ossia 'Crea, impara, comprendi'. Tante sue produzioni sono uscite su etichette storiche quali Mute. E' il caso del recente e bellissimo remix ad opera dei Radio Slave di "Another Day", pezzo realizzato da Liebing con Ralf Hildenbeutel e la cantante Polly Scattergood. Mentre il super EP "Time's UP", potente e con zero fronzoli, l'ha pubblicato sulla sua CLR ad aprile. Al mixer dai primi anni '90, Liebing ha fatto scatenare party come Cocoon con Sven Vath o Music Con con Marco Carola, ovviamente all'Amnesia di Ibiza. Nel suo tour de force in console, a luglio, oltre al Bolgia, è atteso il 21/7 all'Hï Ibiza con, tra gli altri, gli italiani Tale Of Us, mentre il 29 al Welcome to the Future 2022 - Last Dance, ad Amsterdam.

Con Chris Liebing il 16 luglio 2022 nella Garden Room del Bolgia si esibiscono Alex Rubino e WM, in back2back, e c'è pure Christian Bove. Nella Indoor Room il back2back è tra Camilla Vargas e Nicolson, poi spazio a Andre Dijo, Gary Dex, Yassine, Stige, Pepito, Eddie Cortes e Gabry V. Il club apre alle 23.30 e si balla fino alle 6 del mattino.

Quello che vede protagonista Chris Liebing è solo l'ennesimo grande party che scandisce una stagione piena di grande musica. Al mixer del Bolgia si sono alternati infatti top dj come Sam Paganini, Marco Faraone, Len Faki, Joseph Capriati, Ilario Alicante, Luca Agnelli, Solardo, Seth Troxler ed Anfisa Letyago.



16/7 Chris Liebing @ Bolgia Open Air Summer Garden - Bergamo



Info e prenotazioni:

https://www.bolgia.it/liebing/



Bolgia

via Vaccarezza 9 Osio Sopra (Bergamo) A4: Dalmine

info: 338 3624803

dalle 23.30 alle 6 del mattino