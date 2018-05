“NEL CUORE DELLA FAMIGLIA”. Convegno del 3 maggio dalle 14:30 alle 18:30, Pontificia università Antonianum

L’Associazione Sviluppo Europeo suggerisce di partecipare al Convegno “NEL CUORE DELLA FAMIGLIA”, il 3 maggio dalle 14:30 alle 18:30 presso la Pontificia università Antonianum.

Iniziativa ad opera della Pontificia università Antonianum, accreditata presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dal nome “Mediazione per la pace”.

E’ articolata in quattro convegni, in linea con il pensiero del Papa e lo spirito francescano, per promuovere la gestione della conflittualità tramite la conoscenza delle tecniche e degli strumenti della mediazione.

Il programma prevede quattro importanti appuntamenti gratuiti di cui il primo si è già svolto il 16 aprile 2018, “Mediazione e bullismo”, confronto con i direttori didattici, i docenti e gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.

I successivi saranno esattamente:

03 maggio 2018, “Nel cuore della famiglia”, una nuova presa di coscienza sull’importanza della famiglia come vero fondamento della società;

17 maggio 2018, “Perdono e penale”, mediazione come strumento di pace in ambito penale, rieducare la vittima e il reo, che si trovano in una situazione conflittuale più o meno grave, attraverso un percorso psicologico orientato al perdono;

07 giugno 2018, “Mediazione per la pace”, conclusione con una giornata dedicata alla Cultura della pace in azienda, volta a dare risposte a uno stato di crisi non solo economica ma anche, e soprattutto, umana, mediazione aziendale nutrita da una cultura della pace” e gestita, per un “ben essere” di tutti gli attori del sistema azienda, dalla figura del conflict manager.

Lo scopo è di rendere partecipe persone, famiglie, docenti e studenti, sensibili ad argomenti che riguardano la pace, non soltanto in senso biblico, ma in concreta mediazione nelle quotidiane situazioni di conflittualità, al fine di saperli riconoscere sul nascere, gestirli e risolverli in chiave positiva, nell’ambiente famigliare, scuola, lavoro, anche nel quotidiano, se vogliamo sorridere ricordando le fantozziane riunioni condominiali.

Per comprendere meglio di che si tratta, partecipate al secondo convegno dedicato ai veri valori della Famiglia, il 3 maggio dalle 14:30 alle 18:30, compreso pausa, in Via Merulana 124.

Il 3 maggio parteciperanno al seminario:

Prof. Augustin Hernandez, Decano della Facoltà di Filosofia della Pontificia Università;

Suor Paola Alta, Direttrice scolastica;

Prof.ssa Carla Rossi Espagnet;

Dr. Antonio Gaspari, Direttore del quotidiano online “Frammenti di Pace”;

Prof.ssa Oriana Ippoliti;

Dr. Antonio Minopoli;

Dr.ssa Maria Pia Barontini, Vice Procuratore Onorario;

Prof.ssa Raffaella Verga, psicologa e scrittrice.

Vi accoglierà Paolo Cancelli, Direttore dell’ufficio sviluppo e promozione presso la Pontificia università Antonianum nonché responsabile Sviluppo della Pontificia Accademia Mariana Internazionale.

Per ogni ulteriore informazione, telefonare al numero 06 70373531