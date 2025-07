Nasce "Gestione del Negozio", la nuova realtà imprenditoriale dedicata ad innovare il settore del retail, dei supermercati, della ristorazione e del mondo dell'estetica, attraverso l'offerta di registratori di cassa telematici, software gestionali e soluzioni tecnologiche all'avanguardia, con uno sguardo sempre vigile sulle normative della fiscalità e dei pagamenti. L'azienda si propone come partner strategico per attività di ogni dimensione, dal piccolo esercizio commerciale alla grande catena, semplificando e ottimizzando la gestione operativa quotidiana.

“Gestione del Negozio” arriva dall'unione di un team di esperti con una comprovata esperienza nel campo della tecnologia e delle soluzioni per il commercio. La loro passione per l'innovazione e la profonda conoscenza delle dinamiche del settore hanno portato alla creazione di strumenti mirati alle reali esigenze di chi ha un’attività commerciale e deve gestirla al meglio con la tecnologia e la consapevolezza normativa.

"Il nostro obiettivo è chiaro: permettere ai titolari di attività di risparmiare tempo prezioso, ridurre significativamente gli errori ed avere sempre il pieno controllo della propria attività." afferma il founder, ing. Francesco C. Russo. "Siamo qui per eliminare la complessità della gestione tradizionale, spesso basata su obsoleti metodi informatici e appunti volanti, introducendo soluzioni intelligenti e integrate, anche grazie al supporto dell'intelligenza artificiale".

Le soluzioni di "Gestione del Negozio" includono:



Sistemi telematici conformi alle normative vigenti.

Soluzioni software su misura per ogni tipo di attività e budget

Piattaforme cloud per l'accesso ai dati in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo.

Strumenti avanzati per l'inventario, la fatturazione elettronica e l'analisi delle vendite.

Integrazioni innovative per migliorare l'efficienza operativa e decisionale, con un focus sull'intelligenza artificiale per previsioni e ottimizzazioni.

Strumenti di comunicazione avanzata per digital signage e web store.

Nata nel cuore del Polo Industriale di Caivano (NA), “Gestione del Negozio” si impegna a fornire un supporto costante e personalizzato, aiutando l’imprenditoria in una transizione fluida verso sistemi di gestione più efficienti e produttivi.