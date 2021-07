Mitch B., dj producer romagnolo conosciuto ormai in mezzo mondo per la sua musica e brani come il nuovo singolo "Come On And Do It", appena uscito sulla prestigiosa label francese Jango è decisamente scatenato in ambito serate, dj set e dintorni in questa calda estate 2021. E ancora presto forse per parlare di un altro brano, Relight Orchestra, Meters Follow, Mitch B. (feat. Melanie) – Turn The Beat Around. Sarà infatti disponibile in esclusiva per 2 settimane dal 16 luglio su Beatport e Spotify...

Perché di musica nell'universo di Mitch B. nel frattempo ce n'è. Eccome. Non si balla ma si può senz'altro far tardi con gli amici in sicurezza, ascoltando ottima musica.

Ogni venerdì con il suo sound eclettico, Mitch B. è al White Beach di Cervia, con dinner show d'eccellenza in riva al mare. Ogni sabato dal 3 luglio, data dell'inaugurazione, è invece al Byblos di Riccione, per una serata organizzata dal gruppo Musicariccione, con cena spettacolo di artisti live di altissimo livello come Umberto Smaila, Jerry Calà, Pupo, Rettore… C'è anche Conte Max al microfono. "La serata si chiamerà Smaila's", conclude Mitch B. "La cena sarà di alto livello sia come proposta culinaria, che come dinner show, con spettacoli e performance artistiche davvero interessanti. Lo staff punta in alto, come del resto la storia del Byblos merita". Inoltre martedì 13 luglio, Mitch B. è al Donna Rosa Marina di Ravenna per una serata speciale, con Performance artistiche accompagnate dalla sua musica durante una cena di livello assoluto, mentre giovedì 15 si sposta in Piazza Nuova a Bagnacavallo (RA), una location storica in cui sono stati girati anche film e spot televisivi, ad esempio quello di Galbani.

E non è tutto. Per Mitch B. ci sono anche i dj set online ed in FM per Mitch B. Ogni primo weekend del mese, eccolo su mese, Clubbers / House Club Set, sul circuito FM e su https://mixcloud.com/houseclubse. House Club Set propone in in esclusiva italiana la musica dei dj più importanti del panorama nazionale e internazionale. Ogni venerdì infine Mitch B. è in onda con un dj set su Punto Radio di Bologna (FM 105,00 in zona Bologna / puntoradiofm.it) alle 23, mentre ogni sabato è su Iknos Radio Sardegna (iknosparty.com)

https://www.instagram.com/mitchbdeejay/