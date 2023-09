Nelle ultime 24 ore la capitalizzazione di mercato combinata delle criptovalute è aumentata. Dietro questo improvviso e inaspettato incremento ci sono una serie di ragioni. La più accreditata è legata all'attività dei trader che non prevedono alcuna azione di politica monetaria soprattutto dopo gli ultimi dati sull’inflazione americana.

Per meglio comprendere lo scenario operativo nel quale stiamo operando, ebbene ricordare che la stabilizzazione dei tassi di interesse è generalmente servito come un segnale rialzista tra gli investitori di criptovalute, il che potrebbe spiegare in parte il rally dei prezzi.

Tra le migliori performance delle criptovalute si fa notare Solana che è cresciuta di oltre il 4% contribuendo in maniera determinante alla ripresa del mercato degli asset digitali finanziari.