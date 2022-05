Purtroppo lo scorso sabato 28 maggio il cattivo tempo ha fermato l'inaugurazione estiva di River Garden - Soncino (CR), ma l'1 giugno, finalmente, inizia una stagione all'aperto fatta di relax, sorrisi, cibo, drink e musica da vivere a bordo piscina.

Per la nuova stagione all'aperto, da giugno a settembre 2022, River Garden a Soncino (CR), infatti, prende vita ogni mercoledì, venerdì e sabato sera ed in particolare il mercoledì dalle 19:30 alle 00:30 l'evento ha un titolo che dice più o meno tutto: Musica, when the sun goes down.

Ovvero, dalle 19:30 alle 00:30, River Garden diventa il luogo perfetto per rilassarsi e ricaricare le batterie a metà settimana, a bordo piscina, con gli amici. Si arriva all'ora dell'aperitivo e si torna a casa abbastanza presto, per poter vivere tutto il giovedì fin dal mattino.

Ma come sarà, di preciso, questa serata? Per una volta è giusto lasciare un po' di mistero, perché l'attesa c'è e vivere River Garden in prima persona è sempre una buona idea.

E che succede sabato 4/6? Il sound è quello di Samsara Tour, con i dj e gli artisti della scatenata spiaggia salentina che da tempo si è trasferita a Riccione facendo ballare anche tutta quanta la Riviera Adriatica (e non solo)

La formula di River Garden a Soncino (CR) è decisamente easy: è possibile prenotare, anche tramite la app Clubbing, ma l'accesso è sempre possibile anche durante le serate.



River Garden

via Brescia 23, Soncino (CR)

366.1758050

https://www.instagram.com/riverhouseclub/

https://linktr.ee/riverhouseclub