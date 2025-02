La realtà della camorra è fatta di un luccichio dorato messo in vetrina come se ci trovassimo a visitare le vetrine dei migliori negozi di lusso. I boss della camorra non sono come Bernardo Provenzano che viveva in un casolare di campagna, nonostante i milioni accumulati con le attività criminali, ma mettono in mostra la loro opulenza.

L’immagine veicolata dai protagonisti di Gomorra è la fotografia di una malavita diventata aristocrazia. I boss della camorra non indossano coppola e lupara, ma vestono con abiti firmati, vanno in giro in giacca e cravatta, viaggiano a bordo di macchine costose, parlano perfettamente l’italiano, conoscono le lingue straniere, mandano i figli all’Università. Si definiscono uomini d’affari e non criminali, come se volessero coprire le loro nefandezze dietro a una maschera di rispettabilità che non li riguarda minimamente, perché un ricco criminale resta un ricco criminale.

L’elevato tenore di vita dei boss della camorra denota pulsioni regali. Il denaro per loro è uno status symbol che esprime il desiderio di circondarsi di beni di lusso e manifesta la voglia di sventolare un potere che ai cittadini comuni è precluso. Le loro ricchezze sono così cospicue che il denaro proveniente dalle attività illecite non viene nemmeno più contato, ma pesato su appositi bilancini, mentre raccontano violenze agghiaccianti alternate all’euforia di una vita di agiatezze, disegnando un fenomeno camorristico diventato uno Stato dentro lo Stato, un potere parallelo a quello ufficiale. Il loro lusso si concretizza in tutto il loro sfarzo nelle ville faraoniche o nelle dimore principesche in cui risiedono. E lì che contempli l’ottenimento di un mondo dorato che agli onesti è precluso solo perché questi onesti non si dedicano al crimine.

Un camorrista ha un solo scopo nella vita: riempirsi di denaro e ottenere il potere. Il tenore di vita di un camorrista coinvolge tutti gli aspetti della sua esistenza. Una ricchezza che emerge in tutta la sua magnificenza nelle ville confiscate ai boss e che sembrano Regge. Gli interni sembrano presi da una scenografia di una serie televisiva sul crimine americano: vasca idromassaggio, pavimentazioni di marmo pregiato, accessori d’oro, ninnoli dorati degni del trash da film. Un fasto che stona con il contesto ambientale che li circonda. Dimore che valgono milioni di euro e arredate dai migliori architetti e design in Italia. Ville che puoi trovare a Montecarlo, tra palazzi storici, viali di palme, appartamenti e negozi di moda affacciati sul mare, tra distese di yacht baciati dal sole, vengono erette a Secondigliano o Forcella, perché la logica del camorrista è quella: abitare nel suo regno, nel suo recinto.

I boss negli ultimi tempi hanno preso l’abitudine di passare molto tempo all’estero, delegando le attività criminali ai luogotenenti, mentre loro si recano nei posti più rinomati della Terra. Maria Licciardi una dei boss dell’Alleanza di Secondigliano, fu arrestata mentre era in procinto di prendere l’aereo a Roma per recarsi in Spagna, dove già viveva la figlia. Raffaele Amato, capo del clan degli Amato-Pagano, fu ammanettato fuori a una casa da gioco di Barcellona. Raffaele Imperiale fu preso a Dubai. Patrizio Bosti fu arrestato sempre in Spagna, mentre cenava in un prestigioso ristorante con una quindicina di persone e portando in tasca venticinquemila euro in contanti, tutti in banconote da cinquecento euro. La sua vita era all’insegna del lusso: un residence con piscina era la sua casa e una Maserati era la sua automobile.

Ormai da tempo anche la camorra si è trasferita altrove, la maggior parte degli affari dei clan avviene fuori Napoli, nelle Regioni del Nord o nei Paesi esteri, dove i boss passano sempre più tempo, lontani dai quartieri napoletani che li hanno visti nascere e crescere, scalando i gradini della gerarchia criminale a colpi di morti ammazzati. Gli uomini del Sistema girano il mondo, frequentano i Casinò, dove guadagnano cifre astronomiche e nello stesso tempo perdono cifre altrettanto astronomiche. Un boss di Secondigliano, Maurizio Prestieri, in un minuto perse un milione di euro in una casa di gioco in Slovenia, ma erano spiccioli rispetto alle fortune che possedeva.

Paolo Di Lauro era un altro accanito cliente delle case da gioco. Una volta, in Slovenia, una delle nazioni più gettonate dai camorristi, il proprietario di una sala da gioco gli disse: “Paolo come mai tu non giochi? Io so giocare solo a scopa”, gli rispose Di Lauro. Il proprietario si mise a ridere per la battuta sentita. Di Lauro lo sfidò: “Siediti e gioca con me, se vinci ti do due milioni di euro subito, se perdi dai due milioni di euro di consumazioni ai miei uomini”. Il proprietario smise di ridere e lo salutò. I boss vivono al massimo, ben sapendo che quel massimo non durerà per sempre, perché prima o poi la loro bella vita finirà dietro le sbarre di un carcere, come successe al boss Nicola Rullo, ammanettato in un lussuoso albergo in Spagna mentre si preparava a festeggiare il Capodanno con la sua famiglia.

Con i soldi questi personaggi che comandano il crimine organizzato a Napoli comprano tutto, anche le donne. Quelle più belle. Quelle a cui non interessa se sei un criminale, basta farle vedere tanti soldi. Una volta un camorrista incontrò una soubrette ingaggiata per inaugurare la stagione di un Casinò: una delle più belle e famose in Italia. Una che stava sempre in tv. L’uomo le offrì cinquantamila euro per fare sesso con lei. La donna lo guardò schifato e le disse: “Non si permetta mai più”, credendo fosse un millantatore. Ma quando il boss raddoppiò la posta, mostrando centomila euro in contanti per dimostrare che faceva sul serio, allora la donna accettò. Centomila euro. Il rapporto più caro mai pagato da un uomo nella storia.

Le ricchezze camorriste si manifestano ampiamente anche durante le vacanze estive. Un boss o il figlio di un boss viaggia in tutto il mondo, trascorre le vacanze nei posti più costosi della Terra. Dubai, Florida, Sharm el Sheik, Isola delle Cicladi, sono solo alcuni dei posti presi d’assalto da personaggi importanti nel panorama criminale napoletano. Ville con panorama mozzafiato, cene in ristoranti esclusivi, serate nelle discoteche più in voga. Crescenzo Marino, figlio del boss Gennaro Marino, non si faceva mancare nulla. Lo si vedeva a bordo della sua Ferrari, con il solito Rolex al polso, mentre percorreva le strade di Parigi, finendo persino su una rivista inglese che mostrava i suoi fasti, riprendendolo mentre con amici passava le serate in lussuosissimo pub dove un hamburger con patatine costava sessanta euro. Per non parlare delle capatine nei locali notturni dove con gli amici brindava con decine di bottiglie di Armand de Brignac. Un lusso sbandierato come se fosse l’erede di uno sceicco e non di un boss della camorra con feudo a Secondigliano; come se fosse il rampollo di qualche famiglia imprenditoriale, intento a sfoggiare i benefici dell’azienda di famiglia, con beni che vedi solo nelle vetrine dei negozi di lusso.

Una sfilata di ricchezze messa in mostra anche da un altro rampollo della camorra, Vincenzo Pagano, erede degli Amato-Pagano, una delle famiglie di narcotrafficanti più importanti del mondo, capaci di inondare di cocaina mezza Europa, insieme alla ndrangheta calabrese. Vincenzo Pagano e Crescenzo Marino erano amici, non solo come appartenenti al cartello camorristico che sfidò lo strapotere del clan Di Lauro, ma anche nella vita quotidiana. Sono diverse le foto che li ritraevano insieme durante le vacanze. Anche Pagano, come Marino, amava mettere in mostra la sontuosità frutto dei proventi della droga e di altre attività criminali. Le foto lo vedevano indossare Rolex da decine di migliaia di euro, ballare al Pinky Beach e passare le mattinate al Sant’Anna, un lido balneare da centoventi euro a persona. Spiccioli per un camorrista che con gli amici festeggiava con costose bottiglie sull’isola Tropicana.

n luogo, l’isola Tropicana, frequentato anche da Vincenzo Lo Russo, nipote di Giuseppe Lo Russo, boss del clan omonimo di Secondigliano. Anche Lo Russo faceva tappa sull’isola desideroso di una vacanza all’insegna dell’opulenza, alternando le sue giornate tra resort e discoteche, spendendo centinaia di euro in cocktail e champagne. Una vacanza documentata con video e foto. Non si trattava, però, di semplici immagini ma di una dimostrazione di magnificenza che veicolava un messaggio preciso: noi possiamo fare quello che altri non possono fare. Il giovane Lo Russo veniva ripreso mentre contava una mazzetta di banconote da cinquanta euro che poi spendeva nei locali dell’isola tra amici e bottiglie di Dom Perignon. La famiglia De Micco passava invece le vacanze tra Ibiza e Cannes. Vincenzo Senese, figlio del boss Michele Senese, fu invece arrestato in un resort di lusso a Ugento. Una struttura da cinquemila euro a settimana. Il boss Francesco Ferrara non si era fatto mancare la Sardegna, spendendo quasi centomila euro. La Sardegna è sempre stata meta di vip e i camorristi vanno sempre nei luoghi frequentati dai vip per mostrare che possono avere lo stesso tenore di vita dell’aristocrazia italiana.

I camorristi hanno trovato sul web lo strumento per presentarsi come una nobiltà uscita dalla miseria. Fanno leva sull’immaginario, mostrano l’eleganza mista a potenza. Usano i social per mostrare la forza economica del clan di appartenenza, pubblicando foto e video che non si possono bloccare sulla base di parole che vengono lette dall’algoritmo. Se non interviene la polizia, questi video restano a disposizione del pubblico. Questi personaggi sanno che fin quando non usano termini violenti non saranno bannati. E sanno pure che mettere in mostra il lusso come fanno anche i grandi imprenditori non è una violazione delle regole dei social. I camorristi non fanno altro che quello che fanno gli altri Papaveri della finanza: Il vestito elegante, il cappello alla moda, l’auto potente. La camorra che racconta il lusso, perché la camorra è italiana e l’Italia è il Paese del lusso conclamato.