Gruppo Danieli ha investito sull’impulso all’innovazione con il nuovo forno ad arco elettrico. Il leader mondiale della produzione di impianti siderurgici ha sviluppato un forno per uno stabilimento automatizzato, capace di ridurre le emissioni, ottimizzare la produzione e garantire la sicurezza degli operai.



Gruppo Danieli: l’innovativo forno ad arco elettrico

Gruppo Danieli, leader internazionale nella produzione di impianti siderurgici, ha stretto un accordo con Acciaierie Venete per la sostituzione del forno dello stabilimento di Padova, per un costo di 70 milioni di euro. La multinazionale di Buttrio metterà a disposizione un nuovo forno ad arco elettrico da 100 tonnellate, con un impianto di depurazione fumi e una struttura innovativa per la movimentazione dei materiali. Con un fermo programmato di sei settimane, l’installazione è prevista per l’estate 2026, seguita da un veloce periodo di avviamento. Grazie al nuovo impianto all’avanguardia di Gruppo Danieli, sarà possibile produrre 750 tonnellate di acciaio green all’anno e acciai da ingegneria di elevata qualità, riducendo al minimo l’impatto ambientale. In aggiunta, il nuovo forno avrà in dotazione numerosi pacchetti tecnologici sviluppati per un funzionamento totalmente automatizzato: la mancanza di operazioni manuali salvaguardano la sicurezza degli operatori e la sostenibilità ambientale è garantita dalle ridotte emissioni di polveri e rumori.



Gruppo Danieli: l’avanguardia degli stabilimenti attraverso l’automazione

Uno degli aspetti che rende innovativo e all’avanguardia il nuovo forno ad arco elettrico progettato da Gruppo Danieli è il sistema Digital Electromagnetic Stirring, brevettato dall’azienda. Grazie a questo, è possibile ottimizzare la distribuzione uniforme della temperatura e della composizione chimica dell’acciaio liquido, con lo scopo di incrementare l’efficienza produttiva, ridurre le emissioni di CO2 e diminuire i costi di trasformazione. Danieli 3Q-pulpit è il nome del sistema di automazione brevettato da Gruppo Danieli. Il pulpito remoto del forno sarà caratterizzato da avanzate funzionalità di controllo e monitoraggio, garantendo maggiore precisione e sicurezza nelle operazioni: tra le numerose funzioni a sua disposizione, è dotato di assistente per l’operatore, una funzione autopilota e la Q-Robot Meltsample. L’innovativo forno ad arco elettrico sarà in parte finanziato con fondi pubblici, circa il 20%, tramite la richiesta di un contratto di sviluppo.