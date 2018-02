Touch Down Ibiza fa scatenare Milano: ogni giovedì e domenica al Sio Café

Dopo aver fatto scatenare Ibiza nel corso dell'estate 2017, Touch Down continua a far muovere a tempo tutta l'Italia anche a febbraio e marzo 2018. I party sono davvero moltissimi: da Riccione a Pisa, passando per Ragusa e Milazzo, Touch Down Ibiza fa scatenare una quantità impressionante di città, con le sue sonorità decisamente urban che si mescolano a ritmi americani e britannici.

Ma non è abbastanza, c'è una novità davvero hot per la città di Milano. A partire dal 22 febbraio ogni giovedì e domenica la crew di Touch Down Ibiza fa scatenare il Sio Cafè, hot spot situato in zona Bicocca. In console a rotazione tutti i talenti di Touch Down, tra cui Dj Dropsy, Dj Aldivas, Mc Cece, Don Cash, Enz Benz (…). Per chi ha voglia di muoversi a tempo di sonorità internazionali è una gran bella notizia.

Touch Down è nato ad ibiza a Maggio 2017. Ha scatenare l'isola della musica in templi come Eden, Ibiza Rocks e Ocean Beach Ibiza. Resident nei Party ibiza e' stato Fat man Scoop e tutta la Crew di Dj UK e Italiana che da settembre segue anche il tour europeo del format. Il party è stato creato da Level Up Milano con Ale Zuber, il creatore di I am a RichBitch, il celeberrimo Reggaeton Hip Hop che fa scatenare l'immenso Privilege di Ibiza.

Touch Down Ibiza

https://www.facebook.com/touchdownibiza/

Sio Cafè Milano

Via Libero Temolo, 1 (angolo Piero e Alberto Pirelli 6), Milano

info 348 250 8201

https://www.facebook.com/siocafe/