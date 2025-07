“Merlino” è il nuovo singolo di URLODIMEZZANOTTE, un inno alla libertà dell’anima.

Parla del bisogno profondo di restare fedeli a sé stessi, in un mondo che spesso ci spegne e ci confonde -spiega l’artista- Merlino nel brano rappresenta proprio questo: il simbolo di un risveglio possibile, come se ci volesse un grande mago per scuotere l’umanità da questo torpore. La speranza è che arrivi davvero, o che forse, attraverso la musica, stia già arrivando.

Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/artist/5nAMIg8CTNSTspE9IMXSuG

David Patuano, in arte URLODIMEZZANOTTE, nasce il 1° novembre 1991 a Segrate. Cresce in una realtà di confine, tra rumori di giostre e silenzi che insegnano a osservare prima ancora di parlare. La musica arriva presto, non come rifugio ma come scelta: un modo per trasformare il caos in visione, il vissuto in linguaggio. Coltiva negli anni una ricerca personale e artistica fatta di suoni, parole e simboli. Sulla mano porta tatuata una Stella di David con un cuore nero al centro: segno indelebile di un’identità spirituale e affettiva che non ha paura di mostrarsi vulnerabile né forte. La sua voce è ruvida e sincera, attraversata da storie vere e immagini nitide. Le sue produzioni uniscono elettronica e radici urbane, con un’attitudine che sfugge alle definizioni ma resta riconoscibile. Ogni brano è un atto di presenza. Oggi vive a Paruzzaro, dove continua a scrivere, produrre e costruire il suo percorso artistico con autenticità e visione.

https://www.instagram.com/urlodimezzanotte

https://www.facebook.com/profile.php?id=100093271234558

https://www.tiktok.com/@thelyricalcoach?_t=ZN-8xJFnGrIhew&_r=1