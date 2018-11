3 novembre, #Bollicine al Bobadilla di Dalmine (Bg) by #Bollicine

Dopo un compleanno con i fiocchi celebrato il 13 ottobre ed una festa dedicata al Coco Beach di Lonato, super club estivo sul Garda, #Bollicine, il party creato da DV Connection, continua a far muovere a tempo il pubblico di uno dei club più storici d'Italia, il Bobadilla di Dalmine (BG) ogni sabato notte.

In particolare, sabato 3 novembre, al microfono c'è Carlotta, il guest dj è Giulio Roversi, mentre il dj resident è Marco Casari. Il binomio #Bollicine & Bobadilla è decisamente vincente, per chi vuol ballare con stile.

Qui la musica respira, il sound è melodico ma comunque diverso da ciò che spesso ascoltiamo per radio. I dj in console lasciano 'respirare' le canzoni, senza mixare un pezzo dietro l'altro (come vorrebbe la tendenza del momento), così gli ospiti possono ballare in tutta libertà. I party #Bollicine sono sempre un mix di eleganza, ritmi, melodie, servizi d'eccezione e voglia di rilassarsi con gli amici. DV Connection cura ogni dettaglio fino all'inverosimile, il che facilita il divertimento.





L'idea giusta, al Boba (i clienti più affezionati lo chiamano così) è arrivare già per cena, visto che è oltre che una disco è anche un ottimo ristorante. Entrare al Boba è un po' come isolarsi in un luogo "vero". Qui non si cerca la tendenza, il divertimento a tutti i "costi". Non c'è la voglia di stupire o di essere stupiti da chissà quali effetti speciali. Qui si sta bene. Qui ci si diverte ancora ballando, bevendo un buon drink e cenando in allegra compagnia. Tutto è così normale da essere speciale.

#Bollicine @ Bobadilla - Dalmine (BG)

