Hai mai pensato che quella sudata epica in palestra o durante una corsa estiva fosse la prova di un allenamento super efficace? "Ho perso un chilo solo di sudore!", quante volte l'hai detto o sentito dire? E se ti dicessi che è tutta un'illusione?

Nel mio ultimo articolo, smascheriamo uno dei miti più duri a morire nel mondo del fitness e della salute: l'idea che il sudore sia sinonimo di dimagrimento. La verità, supportata dalla scienza, è molto diversa e potrebbe sorprenderti. Scopri perché la sauna non è un miracolo per la bilancia e perché correre sotto il sole con vestiti extra non ti fa bruciare grassi, ma ti espone solo a rischi inutili.

