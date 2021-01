"Timeless", il nuovo singolo del producer toscano Luca Guerrieri esce su DVS Records il 29 gennaio 2021. La pandemia, per Guerrieri, non è uno stop ma un periodo pieno di musica. "Timeless" infatti arriva pochi mesi dopo due album intensi, come "Homemade" e "Nightmares", usciti rispettivamente ad aprile e a novembre 2020. Conosciuto in tutto il mondo per brani come "Harmony", "Tears" e tanti altri che in tempi normali fanno ballare il mondo nei set di tanti top dj, Luca Guerrieri non si ferma.

"Timeless" è decisamente ipnotica ed è il primo capitolodi un progetto musicale che, tra remix, e nuovi brani, arriverà a compimento a maggio 2021. Nel brano si alternano stop e ripartenze, in un'andamento ritmico e armonico sinuoso, che fa viaggiare corpo e pensieri.

Quel che è certo è che "Timeless" è un avverimento. Utilizzando il linguaggio universale della musica elettronica strumentale, questo brano ci ripete ciò che in fondo sappiamo già bene: non c'è più tempo. Lo fa anche il video, che mostra alla perfezione cos'è il pianeta quando la presenza umana crea problemi e quando invece c'è equilibrio.

"La pandemia di Covid-19 non può aver messo in ombra lo sfruttamento sempre più massiccio del pianeta", spiega Luca Guerrieri. "Il 2021 deve essere l'anno della svolta, visto che il riscaldamento globale e l'inquinamento non fanno sconto. Potremmo tornare a vivere in paradiso, ovvero sul nostro pianeta, ma solo se smetteremo di inquinarlo e se utilizzeremo ogni risorsa per riuscire nell'impresa", spiega Luca Guerrieri.

"Vivo a Follonica, nel bel mezzo di un golfo bellissimo purtroppo in parte rovinato da industrie che danno lavoro, ma non aiutano certo la salute. Va trovato un equilibrio e va trovato subito, senza fanatismi", conclude Luca Guerrieri, che oltre a tanti altri progetti (tra cui la produzione di una cantautrice italo inglese, Meri ed il Meet Music, community musicale e convention gratuita in costante crescita), sta lavorando a Naturale. Si tratta di una nuova modalità di valorizzazione delle tante realtà naturali e culturali poco conosciute della nostra Italia tramite musica elettronica originale.