Dopo il singolo d’esordio “Dimmi tutto di te”, le note del cantautore romano continuano a viaggiare tra le complesse dinamiche sentimentali dove è la fiducia a cancellare qualsiasi incertezza.

La figura femminile del nuovo brano si fa più definita e tra i frammenti di vita quotidiana si attende il segnale di fiducia per arrendersi all’amore.

Con un linguaggio diretto ed un sound melodico che non manca di stupire, Fiori prosegue il suo percorso di ricerca lungo il grande filone della canzone italiana.

Disponibile dal 24 marzo su tutti i digital stores.





E mi fido di te,

quando esci di casa,

vai a fare la spesa

ma non sai cosa prendere.

Non mi fido di te

quando fai la scontrosa, quando poi fai l'offesa,

hai un brutto carattere! Non dici niente,

non so dove vai.

Ma poi ci sposiamo

ogni volta che vuoi.

Siamo ali nell'aria,

così ci compensiamo.

Siamo vento nel vento, insieme noi voliamo.

E mi manchi da morire, solo tu mi sai capire.

Respiriamo all'unisono

io e te.

Dammi un sorriso

e se ti ho deluso

apri le tue braccia per me.

Dammi il calore,

dammi colore,

dammi tutto il meglio di te.

Dimmi che sei tutta per me,

dimmi che sei

tutta per me.

E mi fido di te,

con quegli occhi da gatta ma mi sembri un po' matta

quando dici: mi ami o no?

Non mi fido di te

se litighiamo di brutto

e mi dici di tutto

per offendermi l'anima.

Non chiedi scusa

se esageri un po'

...e se dici "amore"

io ti dico no !

Ma dopo sai come prendermi,

ci casco e tu lo sai.

Non mi resta che arrendermi

agli occhi che mi fai.

Perché tu mi fai morire

di dolore e di piacere.

Respiriamo all'unisono

io e te.

Insieme siamo vincenti:

da soli naufraghiamo.

Siamo pioggia e tempesta,

ma presto ci asciughiamo.

E mi manchi grande amore,

tutto quello che sai dare è la Luna, il Mondo, Marte e Venere.

Dammi il tuo cuore

Fiori e colori,

dammi tutto il meglio di te

dimmi che sei

tutta per me,

dimmi che sei

tutta per me.

Anche se hai un brutto carattere,

anche se hai un brutto carattere...

io mi fido di te.







Etichetta: GRM Management

[email protected]

Distribuzione: Sonadigital

open.spotify.com/track/1a9Vv3v0cigEH4Aa7xzCwt