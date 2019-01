Ancora freddo fino a sabato e dopo una breve pausa si ricomincia

Come previsto, fa freddo e nevica... al sud! E le correnti artiche continueranno anche nelle prossime ore a causare forti venti, abbassamento delle temperature e nevicate a quote basse che interesseranno Abruzzo, Calabria e Sicilia, tanto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di sabato un avviso di allerta gialla su Abruzzo e gran parte della Sicilia.

L’avviso - comunica la Protezione Civile - prevede il persistere di nevicate sul nord della Sicilia e sulla Calabria meridionale a quote superiori a 200-400 metri, ed in alcune località anche a quote inferiori. Sono previsti accumuli di neve da deboli a moderati fino ad abbondanti alle quote superiori dei settori settentrionali della Sicilia.

Anche per la prossima settimana è previsto un nuovo abbassamento delle temperature causato dalle correnti fredde provenienti dal nord. Ed anche in quel caso, l'abbassamento delle temperature, nel centro sud sarà accompagnato dal brutto tempo con forti venti, piogge, temporali e neve, anche a quote basse.

Le regioni finora interessate dalle nevicate delle ultime ore sono state Abruzzo, Molise, Marche (zone collinari), Puglia Settentrionale, Basilicata e Calabria.