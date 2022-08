Negli ultimi giorni sta andando in onda la peggiore forma di democrazia che si ricordi. I media stanno dando voce a tutti i partiti, tranne ai Cinque Stelle, evitati come il Covid e le sue varianti. Miracolo di quel pluralismo italiano che dovrebbe dare voce a tutti, ma che in realtà dà voce solo ai servi dell'establishment. Si sapeva, ma adesso stiamo toccando il fondo.

I conduttori televisivi si sono dovuti piegare a questa logica “dittatoriale” imposta dai loro padroni e datori di lavoro oscurando il Movimento Cinque Stelle dai dibattiti pubblici, evitando non solo di invitarli sulla base di un principio di equità partecipativa, di diritto di replica e di propaganda elettorale, ma evitando persino di citarli nei dibatti, se non quando c'è da bastonare il tanto odiato reddito di cittadinanza, il Grande Competitor di Confindustria.

Tutte le forze politiche sono contro i Cinque Stelle e i media assecondano la loro strategia di affossamento rimuovendo Giuseppe Conte dalle tribune politiche e cercando di annientare i pentastellati a livello di immagine, accusandoli di lesa maestà contro il governo Draghi, quando altre forze politiche, come la Lega, avevano lasciato il Parlamento perché non vedevano l'ora di sganciarsi dalle larghe intese per risalire sul carro dei vincitori.

Quello che fa veramente pena è vedere la marea di fango che piove da tutte le parti su un movimento che non ha tradito le promesse fatte nel 2018 e che, al netto di inevitabili errori, passi falsi, mercato delle vacche, scissioni e tradimenti, ha messo in campo iniziative che i cittadini auspicavano da anni. E lo ha fatto senza vendersi a nessuno, tanto da preferire voltare le spalle a Draghi piuttosto che vedersi respingere le rivendicazioni sociali che aveva proposto.

Il Movimento Cinque Stelle, dai tempi del Vaffa Day di Grillo, ha sempre dato fastidio a quell'establishment che adesso, prima di farlo sparire dalla politica, sta pensando a farli scomparire dai mezzi di informazione, invitando i vari Salvini, Meloni, Berlusconi, Renzi, Letta, Calenda, tranne Conte, apparso solo in una breve intervista da Lucia Annunziata su Rai3. La domanda da porsi è questa: perché tanta acredine nei confronti del M5S? Di cosa hanno paura e quali sono gli interessi che si vogliono praticare a danno dei cittadini?