Di seguito il comunicato stampa in cui, congiuntamente, Amnesty International, Comitato Riconversione RWM per la pace ed il lavoro sostenibile, European Center for Constitutional and Human Rights, Fondazione Finanza Etica, Movimento dei Focolari, Mwatana for Human Rights, Oxfam Italia, Rete Italiana Pace e Disarmo e Save the Children Italia hanno annunciato la revoca, da parte del Governo Conte, delle autorizzazioni in corso per l'esportazione di missili e bombe d'aereo verso Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti.

Con un atto di portata storica – che avviene per la prima volta nei 30 anni dall'entrata in vigore della Legge 185 del 1990 sull'export di armi – il Governo Conte ha deciso di revocare, non solo sospendere, le autorizzazioni in corso per l'esportazione di missili e bombe d'aereo verso Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Continua inoltre a rimanere in vigore anche la sospensione della concessione di nuove licenze per i medesimi materiali e Paesi.Secondo quanto appreso dalla Rete Italiana Pace e Disarmo il provvedimento riguarda almeno 6 diverse autorizzazioni già sospese con decisione presa a luglio 2019 tra le quali la licenza MAE 45560 decisa verso l'Arabia Saudita nel 2016 durante il Governo Renzi (relativa a quasi 20mila bombe aeree della serie MK per un valore di oltre 411 milioni di euro). Secondo le elaborazioni di Rete Pace Disarmo e Opal la revoca decisa dall'Esecutivo per questa sola licenza andrà a cancellare la fornitura di oltre 12.700 ordigni.Le nostre organizzazioni Amnesty International Italia, Comitato Riconversione RWM per la pace ed il lavoro sostenibile, Fondazione Finanza Etica, Movimento dei Focolari, Oxfam Italia, Rete Italiana Pace e Disarmo, Save the Children Italia insieme ai partner internazionali European Center for Constitutional and Human Rights e Mwatana for Human Rights esprimono grande soddisfazione per questo risultato, da loro fortemente richiesto, che diventa operativo in queste ore.Una decisione che pone fine - una volta per tutte - alla possibilità che migliaia di ordigni fabbricati in Italia possano colpire strutture civili, causare vittime tra la popolazione o possano contribuire a peggiorare la già grave situazione umanitaria nel Paese [Yemen, ndr]. Un atto che, soprattutto, permette all'Italia di essere più autorevole sul piano diplomatico nella richiesta di una soluzione politica al conflitto.Un sincero ringraziamento è dovuto ai membri del Parlamento ed in particolare della Commissione Esteri della Camera che hanno dedicato attenzione a questo tema, proponendo ed approvando un'importante Risoluzione nel dicembre 2020 che ha impegnato in primo luogo l'esecutivo a prorogare la sospensione all'export di armamenti verso i due Paesi della Penisola arabica. Esprimiamo inoltre soddisfazione per la rapidità e la fermezza con cui il Governo ha dato seguito a questo atto di indirizzo, orientandosi non solo verso la proroga della sospensione disposta nel luglio 2019 ma revocando anche le precedenti licenze come proposto dall'atto parlamentare.Ringraziamo anche i numerosi sostenitori che ci hanno accompagnato e sostenuto nelle varie campagne di sensibilizzazione e attività di comunicazione su questo tema. La rilevanza che la questione della guerra in Yemen ha avuto e continua ad avere nell'opinione pubblica è stata uno stimolo ed un pungolo per i decisori politici. È fondamentale continuare a lavorare congiuntamente per mantenere alta l'attenzione e allargare la sospensione a tutte le categorie di armamento e verso tutti i membri della coalizione a guida saudita, proposta prospettata dalla stessa Risoluzione parlamentare del dicembre 2020.Un rapporto del Gruppo di esperti delle Nazioni Unite consegnato al Consiglio di Sicurezza nel gennaio del 2017 ha dichiarato che i bombardamenti della coalizione a guida saudita "possono costituire crimini di guerra”. Tra gli ordigni ritrovati dai ricercatori dell'Onu figurano anche le bombe prodotte dalla RWM Italia. Lo stesso Parlamento Europeo a settembre 2020 ha approvato ad ampia maggioranza una Risoluzione che condannando le azioni di Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti invita il Vicepresidente/Alto rappresentante ad “avviare un processo finalizzato ad un embargo dell'UE sulle armi” verso gli stessi Paesi.La decisione del Governo di revoca di queste licenze conferma dunque la necessità di indagare sulla responsabilità penale di UAMA e RWM Italia nelle esportazioni di bombe della serie MK durante il periodo del conflitto, come denunciato alla magistratura da alcune delle nostre organizzazioni ora in attesa di una decisione del GIP in merito al proseguimento dell'indagine.Lo stop all'invio di missili e bombe d'aereo verso Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti non può da solo far cessare la guerra in Yemen ed alleviare le sofferenze di una popolazione stremata da conflitto, carestia e malattie, ma costituisce un passo necessario a creare le precondizioni per la Pace. In tal senso le nostre organizzazioni ricordano anche al Governo italiano la necessità di proseguire il sostegno all'azione umanitaria coordinata dalle Nazioni Unite confermando ed aumentando il contributo finanziario dell'Italia al Piano di risposta umanitario ONU.



Nel frattempo, anche il Presidente Joe Biden, seppur temporaneamente, ha deciso di sospendere la vendita di armi all'Arabia Saudita e agli Emirati Arabi Uniti, la cui coalizione, dal 2015 a oggi, ha contribuito a compiere moltissimi attacchi aerei anche su civili e infrastrutture civili, colpendo abitazioni, scuole, ospedali, mercati, moschee, matrimoni e funerali, causando finora oltre 500 morti e 400 feriti tra i civili.

Al riguardo, Philippe Nassif, direttore dell'advocacy di Amnesty International Usa per il Medio Oriente e l'Africa del Nord, ha dichiarato:“La decisione del presidente Biden di sospendere la vendita di armi all'Arabia Saudita e agli Emirati Arabi Uniti è una notizia che offre sollievo in un capitolo della storia in tutti gli altri aspetti vergognoso. Quasi sei anni di conflitto in Yemen, alimentati da trasferimenti irresponsabili di armi, hanno portato 14 milioni di yemeniti a essere disperatamente bisognosi di assistenza umanitaria.La sospensione della vendita delle armi da parte degli Usa è un passo nella giusta direzione e aumenta la pressione sui paesi europei, specialmente Regno Unito e Francia, affinché facciano lo stesso e smettano di alimentare le sofferenze umane nello Yemen.Per anni, abbiamo messo in guardia i paesi occidentali del rischio che correvano di essere considerati complici di crimini di guerra continuando a permettere che la coalizione a guida saudita avesse delle armi. L'amministrazione Biden finalmente riconosce i devastanti effetti di queste incessanti vendite e mette in imbarazzo gli altri stati che continuano a ignorare la montagna di prove di possibili crimini di guerra raccolte negli ultimi sei anni da yemeniti, dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dall'organizzazione per i diritti umani”.